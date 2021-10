Tohá (PS) se suma a indecisos que podrían echar abajo la acusación constitucional contra Piñera

El viernes 5 de noviembre se votará en la comisión y el lunes 8, la Cámara de Diputados debería estar discutiendo y votando la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera presentada por las bancadas de oposición tras la publicación de los Pandora Papers.

Hasta la semana pasada los cálculos de los patrocinadores indicaban que tenían 76 de los 78 votos necesarios para que la Sala confirme que existe validez, procedencia y argumentos que darían pie para que el mandatario sea juzgado y destituido. Esta última decisión estaría en manos del Senado que por norma cuenta entre 4 y 6 días para colocar el libelo en tabla, desde que recibe el oficio de la Cámara, y para aprobar una sentencia de este tipo debe reunir 29 votos.

Durante estas dos semanas, la comisión revisora compuesta por cinco integrantes sorteados especialmente para este tema, ha escuchado a distintos personeros entre exautoridades, autoridades, expertos ambientalistas, constitucionalistas y acusadores. Todos ellos han ido entregando su versión frente a los fundamentos de la AC que señalan que el Presidente habría vulnerado el “principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación” y habría “comprometido gravemente el honor de la nación” tras conocerse las condiciones de venta de la Minera Dominga en 2009, de parte de la familia Piñera Morel en un contrato en Islas Vírgenes Británicas con una cláusula que condicionaba el pago a que el lugar no sería declarado zona de exclusión.

Una de las intervenciones que más llamó la atención fue la del 20 de octubre cuando el ex ministro de Medio Ambiente –y vocero de la candidata presidencial Yasna Provoste-, Marcelo Mena admitió que el gobierno de Michelle Bachelet no dejó ningún decreto para declarar La Higuera como zona protegida por falta de acuerdo interno. Este hecho había sido esgrimido como un aspecto clave de los acusadores.

Después de esta intervención, entre los pasillos del Congreso y en La Moneda, admiten que la AC no cuenta con todo el respaldo de la oposición, y que incluso ellos habrían logrado un voto en contra de ese conglomerado. Efectivamente dentro del bloque opositor hay diputados que no se han cuadrado con sus bancadas u otros que han abandonado sus tiendas y que no han adoptado una posición aún.

En este grupo estarían Jaimé Tohá (PS), Pablo Lorenzini, Jorge Sabag (DC), Manuel Antonio Matta (DC), Carlos Abel Jarpa y Pepe Auth. De ellos sólo Lorenzini rechazó la Cuestión Previa en la primera AC contra el Presidente presentada en 2019, mientras que los otros 5 se sumaron a la mayoría de 79 votos que impidió que se votará la admisibilidad del libelo propiamente tal.

Aunque en el PS aseguran que los 17 parlamentarios de la bancada votarán a pie juntillas a favor de la AC, el diputado Jaime Tohá admitió a LTPM que está a la espera de todos los antecedentes pues la comisión revisora aún está trabajando.

“Ahora si se trata de una AC contra el Presidente, con mayor razón se entenderá que uno tiene que actuar con responsabilidad porque en este caso no sólo es sobre la persona acusada sino que también de las externalidades que eso implica y de la oportunidad. Yo tomaré la decisión cuando tenga todos los antecedentes haciéndolo con la máxima responsabilidad”, dice el parlamentario socialista que hasta ahora es el único que admite que dudas en torno al libelo contra el mandatario.

Los pendientes o indecisos

De acuerdo a la secretaría de la Cámara hasta ahora ningún parlamentario ha presentado un permiso constitucional o ha informado de algún viaje, que podría ocasionar una reducción del quórum de los 78.

En la DC, el día que se abordó el tema en la bancada, tanto Sabag como Matta habrían expresado su rechazo a esa acción, y hasta ahora no han expresado parecer. Como antecedente está el hecho de que Matta no asistió a las sesiones en que se votó la AC contra el ministro de Educación Raúl Figueroa en agosto de 2021, ni cuando se votó el proyecto del cuarto retiro.

En tanto, Sabag ha desestimado anticipar su veredicto: “voy a emitir mi juicio en el hemiciclo”. Fuentes cercanas al gobierno creen que podría ser un voto contra la AC, no obstante haber votado a favor del libelo contra Figueroa, pero admiten que todo dependerá de cómo este marchando su campaña parlamentaria por la senaturía de Ñuble.

Mientras que Lorenzini que se desligó de la DC y votó contra la AC de Figueroa, ha adelantado a sus pares que se abstendrá en esta oportunidad.

Por su lado, el diputado Jarpa comenta que ha conversado extensamente con el jefe de su bancada de independientes, diputado Auth quien integra la comisión revisora, y que aún no adopta una decisión. “Ante cualquier situación y más aun ante una AC contra el Presidente mi decálogo es que hay que analizar los motivos de la AC y el día que se vote tengo que escuchar a los abogados de la defensa, y entonces en ese momento tomaré mi decisión”, remarca al indicar que la misma explicación ha entregado a los ministros que se han acercado a conversar sobre este tema.

Asimismo, recuerda que en este tema está en juego la institucionalidad de la Presidencia: “una AC al Presidente debe ser por una situación muy seria que efectivamente lo comprometa, y hay que analizar el momento político”.

En tanto, Auth ha mantenido un discurso más inclinado contra la AC. El 14 de octubre en Infinita sostuvo: “me hace más ruido que la acusación no es por una acción, sino que en la práctica está acusando al Presidente Piñera por ser como es”. El martes pasado respondió a LT PM: “estoy entre los indecisos. Faltan unas 2 semanas para el voto. Más que indeciso, requiero formarme una convicción”. Y esta semana en la comisión AC señalaba ante un invitado cuando se criticaba al mandatario por no firmar el acuerdo de Escazú: “destituir a un Presidente por cumplir con sus atribuciones, no corresponde”.

El diputado Fernando Meza, de acuerdo a fuentes de la bancada radical a la cual retornó, ya habría manifestado su voto a favor de la AC. “El diputado Meza nos dijo que rechazó un viaje a la COP 26 porque quiere estar y apoyar la AC “, asegura la diputada Marcela Hernando (PR) quien conversó con él esta semana que asistió a las sesiones.