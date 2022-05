Víctor Queipul, lonko de Temucuicui: “Sacando a los militares a la calle lo que ha hecho Boric es declararles la guerra a los mapuches”

Cada cierto tiempo la comunidad emplazada en Temucuicui, Ercilla, en la Región de La Araucanía, es foco de atención. La última fue cuando se frustró la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien debió, el 14 de marzo, abortar la misión de visitar a la familia del asesinado comunero mapuche Camilo Catrillanca, ya que desconocidos hicieron disparos al aire y cortaron -mediante la quema de un automóvil- la ruta que seguía ese día la comitiva de la jefa de gabinete.

Tras ese episodio, fue el propio lonko de la fracción de “Temucuicui autónoma” quien advirtió que “si quieren dialogar (...) deben pasar por mí. Si no, se van a encontrar con sorpresas”.

Queipul está molesto. Asegura haber tenido altas expectativas de lo que sería la administración del Presidente Gabriel Boric, pero el que se declarara estado de excepción constitucional y se enviara -nuevamente- a militares a custodiar gran parte de la Macrozona Sur (la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y el Biobío) para él es un ejemplo de que este gobierno seguirá actuando como sus antecesores. En conversación con La Tercera apunta: “Nunca hemos creído que vivimos en democracia y este gobierno tenía un muy buen discurso, pero nunca confiamos. Siguen actuando igual”.

Igual en qué sentido, ¿le parece que el Presidente Boric ha replicado lo que hizo en la zona el exmandatario Sebastián Piñera?

Exactamente, sacando a los militares a la calle lo que ha hecho es declararles la guerra a los mapuches. Los militares están preparados para eso, para ir a la guerra, no para resguardar el orden público, para eso están los carabineros, la PDI. Pero acá cuando se saca a los militares es porque se declara la guerra a los mapuches. Frente a eso, en las comunidades estamos preparados, vamos a responder al amedrentamiento que hacen. Esto no nos va a hacer renunciar a lo que es la recuperación o reclamación de nuestros derechos.

Lo que dice está en el tono que utilizó la semana pasada el líder de la CAM, Héctor Llaitul, que llamó a “la resistencia armada”, lo que podría ser un delito. ¿Comparte esa postura?

Mire, yo estaba viendo qué decisión iba a tomar el gobierno, pero siguen en lo mismo. Por eso, yo también llamo a un levantamiento del pueblo mapuche, a defendernos de cualquier manera, porque estamos reclamando derechos, y el mismo gobierno lo ha dicho. El gobierno ha dicho que, efectivamente, hay una deuda histórica con nosotros, pero esta se debe abordar en base a un tema político, no con militares.

Han existido hechos de violencia donde incluso han resultado menores de edad lesionados y diferentes sectores pedían la medida...

Pero es que estando militarizada la zona, cualquier persona puede tomar un arma. Y no solo acá, también en Santiago y en Chillán, por ejemplo. Entonces, militarizar la zona acá es declararnos la guerra. Esto va a traer consecuencias, y puede ser peor. Por eso llamo al pueblo a tomar posición en el territorio y a defendernos.

¿Pero eso no le parece que es llamar a más violencia?

No es llamar a la violencia. Yo digo que tenemos que defendernos, porque al final aquí hay políticos que dicen que van a gobernar de otra manera, pero negocian solo con los camioneros, como si ellos fueran las únicas víctimas. Acá las mayores víctimas somos nosotros, nos despojaron de nuestros territorios. Nosotros no nos vamos a arrancar, porque los militares están acá. Esta es nuestra tierra. El subsecretario Manuel Monsalve ha venido, pero lo está haciendo en tierra ajena, porque no hace una reunión donde estén los camioneros, pero también nosotros. Han sido incapaces de dialogar seriamente con nosotros, siempre se van por los lados.

¿Cómo pretenden que se acerque el gobierno si, por ejemplo, cuando fue la ministra la recibieron con balazos?

Los mapuches tenemos protocolos y seriamente hemos dicho que cualquier persona que quiera dialogar, tiene que usar el conducto legal. Nosotros tenemos un protocolo y ellos lo quebrantaron. La ministra no tenía intención de escuchar al pueblo mapuche, lo que quiso hacer ahí fue posicionarse políticamente como ministra, pero sin abordar el tema mapuche. Así, por supuesto que no los vamos a recibir. Si quieren dialogar, tienen que seguir un camino.

¿Está de acuerdo entonces con cortes de ruta o ataques que son reivindicados por diferentes comunidades o comuneros?

Si a nosotros nos declaran la guerra, si nos vienen a golpear, sabiendo que siempre hemos dicho que hay una deuda histórica que se debe pagar y que estamos dispuestos a dialogar, pero siguen sacando a los militares, no hay otra forma de manifestarnos.

¿Cómo asumen la muerte de personas en medio de estos ataques?

Cuando pasó lo del caso Luchsinger-Mackay se habló mucho de los muertos, pero si vamos a contar muertos, ¿qué pasó cuando el Estado chileno nos despojó del territorio? Hubo una matanza de lonkos, machis y comuneros, hubo comunidades que se terminaron. Si vamos a empezar a contar cuántos muertos, las primeras víctimas somos nosotros. No vamos a permitir que nos sigan matando, nos vamos a defender.

Hubo dos meses sin estado de excepción y la violencia continuó, e incluso se incrementó. ¿Qué cree usted que pasó?

Fueron lentos en el diálogo que dijeron que iban a tener. Todos esperábamos el diálogo y las propuestas, pero nada. Por eso hemos tomado nuestras decisiones.

La ministra Siches anunció un plan de reconocimiento de pueblos originarios, y en el marco del mismo, se duplicarán los fondos de Conadi para la compra de tierras. ¿Qué les parece ese anuncio?

Fue una salida política para tapar lo que están haciendo, porque saben que poner a los militares en territorio mapuche no debería ser. Se esconden de la responsabilidad que tienen al enviar a los militares e inventan cualquier cosa para intentar resolver el problema. Creo que el poner más plata en la Conadi es una mentira, porque al final van a terminar resolviendo el tema de los mapuches que ellos siempre consideran.

¿No ha existido ningún contacto con ustedes?

No, solo dialogan entre ellos. La semana pasada el subsecretario se quería comunicar conmigo, pero él ya no es un interlocutor válido para conversar lo referente a la restitución de las tierras. Siempre fuimos claros en que estamos dispuestos a dialogar, pero con el Presidente Boric o con la ministra Izkia Siches, con ningún otro más, porque ya llevamos mucho tiempo conversando con otras autoridades y no pasó nada. Ya nos cansamos.

“Desconfiamos totalmente de los artículos aprobados en la Convención”

¿Lo representa el resultado del trabajo de la Convención? Ustedes han sido críticos, incluso protestaron en contra de sus representantes...

Yo al menos soy totalmente ajeno a eso. Nosotros, en su momento, fuimos en caravana a manifestarnos en contra de los mapuches que están en la Constituyente, porque ellos están a título personal, no como representantes de las comunidades. Estando ellos allá corrimos un riesgo, porque escribieron la Constitución sin que las comunidades la hayan validado.

¿Más allá de que eventualmente los beneficie?

Todo lo que están haciendo debió conversarse acá en las comunidades. La forma en que llegaron a la Convención tampoco nos representa, porque al final el Estado tiene que darse cuenta de que si quieren hacer algo, no se puede hacer bajo las estructuras que tanto tiempo se han fijado.

Se establece que Chile es un Estado Plurinacional, se reconoce constitucionalmente a los naciones originarias, se fijan sistemas de justicia paralelos, entre otros aspectos, ¿esos no son avances para usted?

Pero es que todo eso está sujeto a la política del Estado. Ahí no está la opinión misma de las comunidades. Ahora hablan de esos temas, y muy bien, pero cuando se quiera hacer uso de esos acuerdos, se va a poner cualquier tipo de traba, porque el Estado nunca va a hacer una ley que pueda favorecer a los mapuches sin que nosotros hagamos una reclamación. Desconfiamos totalmente de los artículos aprobados.

¿Va a votar en el plebiscito de salida?

No, y tampoco participé del de entrada. A nosotros no nos importa eso, porque cualquier propuesta que se pueda hacer, por la forma en que llegaron a la Constituyente, no nos representa. Siempre va a haber dificultades.

¿De qué forma esperan incidir en el debate?

Nosotros queremos dialogar, pero el Estado tiene que darse cuenta de que efectivamente hay una deuda histórica. No nos pueden solo reconocer y decir que vamos a dialogar en la forma que ellos quieren.