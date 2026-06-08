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    Hay 5.000 vacantes en todo Chile: la feria de empleo 100% online que organiza un importante instituto profesional

    Expo Empleos AIEP 2026 abre oportunidades para todo Chile. La feria laboral se realiza de manera 100% online entre el 8 y el 14 de junio, ofreciendo más de 5.000 vacantes para más de 600 cargos en todo Chile, además de charlas y herramientas para fortalecer la empleabilidad.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    La feria de empleo 100% online.

    Con el objetivo de acercar nuevas oportunidades laborales a personas de todo Chile, el Instituto Profesional AIEP realiza la Expo Empleos AIEP 2026, feria laboral completamente online y abierta a todo público, que contará con más de 5.000 vacantes que incluyen a personas con discapacidad y adultos mayores, disponibles a nivel nacional.

    La iniciativa se desarrolla entre el lunes 8 y el domingo 14 de junio, y busca conectar a postulantes de todo el país con más de 300 empresas de distintos sectores productivos que actualmente requieren talento en diversas áreas y niveles de experiencia.

    Además de acceder a ofertas laborales, durante este periodo los participantes podrán asistir gratuitamente a una serie de conversatorios y charlas especializadas enfocadas en potenciar la empleabilidad. Entre las temáticas se encuentran la elaboración de un currículum atractivo, el desarrollo de una marca personal sólida y recomendaciones clave para enfrentar entrevistas laborales con éxito.

    Queremos generar un espacio accesible y de alcance nacional que permita a las personas encontrar nuevas oportunidades laborales y, al mismo tiempo, fortalecer sus herramientas para desenvolverse en un mercado laboral cada vez más competitivo. Gracias a su formato 100% digital, cualquier persona en Chile podrá participar desde su hogar, lugar de estudio o trabajo, facilitando el acceso a nuevas oportunidades de trabajo “señaló Magdalena Silva, vicerrectora de Apoyo al Estudiante de AIEP.

    La Expo Empleos AIEP se celebra por decimoctavo año consecutivo, consolidándose tras su mayoría de edad como una plataforma estratégica para impulsar el desarrollo profesional y la empleabilidad en el país, combinando acceso directo a oportunidades laborales, capacitación y networking en un solo espacio digital.

    Las inscripciones para postular ya se encuentran disponibles en: expoempleos.aiep.cl/

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