No solo marzo: estas son las otras fechas para entrar a estudiar a la educación superior

El calendario de ingreso a la educación superior parecía inamovible. Los estudiantes rendían la prueba de admisión a fines de año, postulaban durante el verano y comenzaban las clases en marzo. Sin embargo, esa secuencia cada vez representa menos la realidad de quienes hoy estudian.

El crecimiento de la educación online, la incorporación de personas que trabajan, el aumento de estudiantes mayores de 30 años y la necesidad de compatibilizar formación con responsabilidades familiares han impulsado modelos más flexibles de acceso. En ese escenario, el ingreso durante el segundo semestre ha dejado de ser una excepción para transformarse en una alternativa cada vez más habitual dentro de la educación técnico-profesional.

Las otras fechas para entrar a estudiar a la educación superior

La posibilidad de comenzar estudios en agosto o durante otros momentos del año responde a una transformación más profunda del sistema. Según datos recientes del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), los estudiantes de 35 años o más representan el 13,5% de toda la matrícula de educación superior y explican cerca del 40% del crecimiento registrado por el sistema durante 2025. En paralelo, la matrícula online ha crecido 131% en cinco años, consolidando como una modalidad que permite estudiar sin abandonar el trabajo ni las obligaciones familiares.

Los estudiantes mayores de 35 años representan el 13,5% de la matrícula de educación superior.

Para muchos de estos estudiantes, ingresar en marzo simplemente no es una opción. Algunos decidieron postergar sus estudios por razones económicas, mientras que otros interrumpieron trayectorias formativas que hoy buscan retomar. También están quienes necesitan actualizar competencias para acceder a mejores oportunidades laborales o avanzar desde una formación técnica hacia una profesional.

“Para ellos, estudiar no es una etapa natural después del colegio, sino una decisión estratégica para mejorar sus oportunidades laborales, acceder a mejores ingresos o proyectarse profesionalmente”, explica Diego Errázuriz, director de Admisión de Duoc UC.

El perfil de quienes ingresan durante el segundo semestre refleja esta realidad. En Duoc UC, los estudiantes de programas online tienen una edad promedio cercana a los 31 años. En AIEP el promedio alcanza los 32 años, mientras que en IACC más del 75% de sus estudiantes tiene entre 25 y 45 años. Una tendencia similar se observa en Iplacex, donde el 76% de la matrícula corresponde a personas mayores de 30 años y el 79% combina trabajo y estudios.

“El estudiante que ingresa en esta etapa valora especialmente la flexibilidad de modalidades y horarios, porque necesita compatibilizar las exigencias del mundo laboral con la continuidad o el inicio de su trayectoria académica”, señala Nicolás Ocaranza, vicerrector Académico de AIEP.

La oferta de segundo semestre se concentra en áreas vinculadas a la industria, la tecnología y la gestión.

Qué carreras concentran el interés para estudiar en el segundo semestre

La oferta disponible para ingresar durante el segundo semestre se concentra principalmente en áreas vinculadas a la industria, la tecnología, la gestión y los servicios, sectores que continúan mostrando una alta demanda de capital humano.

Entre las carreras con mayor presencia aparecen Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Logística, Prevención de Riesgos, Construcción, Automatización y Control Industrial, además de programas asociados a la minería. A ellas se suman especialidades emergentes relacionadas con la transformación digital, como Ciberseguridad, Ciencia de Datos, Robótica y Gestión Digital.

“La demanda se concentra actualmente en áreas como mantenimiento industrial, automatización, sostenibilidad, gestión de procesos y calidad, junto con ámbitos propios de la industria 4.0 como ciberseguridad, ciencia de datos, robótica y gestión digital”, señala Errázuriz.

Las preferencias observadas por las instituciones muestran tendencias similares. En AIEP, las carreras con mayor matrícula para este proceso corresponden a Ingeniería Industrial, Automatización y Control Industrial, Minería, Operaciones Logísticas y Prevención de Riesgos. En IACC destacan Ingeniería Industrial, Ingeniería en Minas, Técnico en Procesos Mineros, Ingeniería en Prevención de Riesgos, además de programas ligados a administración, construcción y automatización.

No se trata únicamente de áreas alineadas con sectores productivos estratégicos. También son carreras que suelen exhibir altos niveles de empleabilidad. De acuerdo con datos del portal Mi Futuro, programas como Ingeniería en Automatización y Control Industrial e Ingeniería Industrial superan el 90% de empleabilidad al segundo año de titulación, mientras que sus ingresos promedio al tercer año están por sobre los $3 millones mensuales.

Carreras como Ingeniería Industrial y Automatización superan el 90% de empleabilidad al segundo año de titulación.

Una admisión distinta a la universitaria

A diferencia de lo que ocurre en las universidades adscritas al sistema de acceso centralizado, los institutos profesionales y centros de formación técnica cuentan con procesos de admisión propios y más flexibles.

Esto significa que la PAES no constituye un requisito de ingreso. Tampoco es exigida para acceder a la Gratuidad en aquellas instituciones que están adscritas, aunque este beneficio no aplica a los programas impartidos en modalidad 100% online.

En el caso del Crédito con Garantía Estatal (CAE), se puede utilizar el puntaje PAES o acreditar un promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5,29.

Las fechas de admisión también varían según la institución. En AIEP, el proceso para ingresar durante el segundo semestre se extiende hasta el 31 de agosto, mientras que en Duoc UC la matrícula online permanece abierta hasta el 17 de agosto. En otras instituciones, especialmente aquellas con modalidad 100% online, existen múltiples oportunidades de ingreso distribuidas a lo largo del año.

“Marzo continúa siendo el mes de mayor ingreso, pero agosto también registra una alta concentración de nuevas matrículas”, señala Óscar Iriani, vicerrector Académico de IACC. La institución mantiene ocho inicios de clases entre marzo y noviembre, facilitando el acceso de personas que necesitan compatibilizar estudios, trabajo y otras responsabilidades.

En Iplacex, por ejemplo, la admisión se realiza en cinco períodos académicos distribuidos a lo largo del año, con ingresos cada dos meses. “Contamos con admisión para cada uno de nuestros cinco períodos académicos, permitiendo que las personas no tengan que esperar hasta marzo o agosto para iniciar sus estudios”, señala su vicerrectora Académica, Tamara Heran.

Más que una segunda oportunidad para quienes no ingresaron en marzo, el segundo semestre se ha convertido en una de las expresiones más visibles de una educación superior que busca adaptarse a trayectorias cada vez más diversas. Un sistema donde estudiar ya no necesariamente comienza a los 18 años, ni exclusivamente durante el primer mes del año académico.