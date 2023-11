2023, el año de Djokovic: los récords e hitos que dejan al serbio en lo más alto del tenis mundial

Nadie puede detener a Novak Djokovic. Ni sus 36 años, ni sus rivales, ni el hastío de victorias que se podría tener después de 24 Grand Slam, siete ATP Finals y 40 Masters 1000. El serbio sigue en lo más alto, dejando en claro que está lejos de perder terreno como el mejor tenista de todos los tiempos. Del retiro ni hablar y es 2023 terminó siendo una de las mejores temporadas de su carrera.

A lo largo del año el de los Balcanes conquistó tres grandes (Australian Open, Roland Garros y US Open), dos Masters 1000 (Cincinnati y París), recuperó el número uno del mundo y llegó a las 400 semanas como el líder del ranking ATP. Esto de hecho lo consiguió este 20 de noviembre, estirando su ventaja como el tenista que más tiempo ha estado en dicho lugar. Entre los hombres lo sigue Federer con 310, mientras que en las mujeres Steffi Graf con 377.

2023 también le trae el reconocimiento de ser el tenista con más títulos en la temporada. Sus siete trofeos (además de los mencionados en el párrafo anterior, ganó Adelaida y el ATP Finals) lo ponen justo por delante de Carlos Alcaraz, quien ganó seis: Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid, Queens y Wimbledon. Entre ellos jugaron en cuatro oportunidades, con tres victorias para el serbio. La única vez que el español salió victorioso fue en la definición del título en el All England Club de Londres.

Otro dato ejemplificador es que Novak logra por cuarta vez en su carrera ganar tres Grand Slam en un mismo año. Antes ya lo había logrado en 2021, 2015 y 2010. ¿El último en lograrlo además de él? Rafael Nadal en 2010, el único año que logró. ¿Federer? Alcanzó ese logro tres veces (2004, 2006 y 2007).

Con 36 años, Djoko puede decir que es el jugador con más títulos de Grand Slam, más títulos de ATP Finals, más títulos de Masters 1000, más semanas como número 1 del mundo, más años terminados en la cima del ranking ATP, y también el que más triunfos sobre jugadores del top-10 tiene.

“En 2024 puedo ganar los cuatro Grand Slams y el oro olímpico”

No hay pausa para el campeón de 24 grandes. Apenas cerraba su participación en Turín ya pensaba en 2024, el año donde puede pulverizar los pocos récords que le quedan por conseguir: el gran slam calendario, el oro olímpico y ser el tenista con más títulos ATP.

El primero de esos dos ya están entre ceja y ceja. “Puedo ganar los cuatro Grand Slams y el oro olímpico. Siempre tengo las mayores ambiciones y objetivos. No va a ser diferente el próximo año. La motivación sigue ahí. Mi cuerpo me escucha bien. Tengo un gran equipo que me rodea. La motivación, especialmente, por los grandes torneos, sigue ahí. Todavía me inspira a continuar. Al final, la gente te ve jugar en los grandes escenarios, pero no ve la dedicación diaria en la que intentas construir tu forma para llegar lo mejor posible cuando quieres. Para mí, eso es en Grand Slams, ATP Finals y en los Juegos Olímpicos. La mentalidad es la misma. Seguiré. No sé si tendré un año tan bueno, pero seguiré con esta frescura en la mente y esta motivación”, lanzaba.

Una declaración de principios que también lo podría llevar a la cima total. El oro olímpico se le escapó en Beijing, Londres, Río y Tokio, logrando solo un bronce en sus cuatro participaciones. Ganar todos los grandes también ha estado cerca, pero nunca lo ha podido lograr. Este año, en 2021 y en 2015 incluso disputó las cuatro finales, pero siempre se quedó con una derrota.

Ser el más ganador del ATP es el desafío que tiene más lejos. Actualmente tiene 98 títulos profesionales a solo cuatro de Federer, quien es segundo en la lista. El primer puesto es de Jimmy Connors, quien ganó 108 campeonatos a lo largo de su carrera.