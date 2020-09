A diez años de su partida: los cinco mejores partidos del histórico Fernando Riera

Al legado de Fernando Riera en el fútbol chileno solo le falta la calificación de patrimonio inmaterial de la humanidad. El entrenador, que logró con La Roja el tercer puesto en el Mundial de Chile 1962, realizó un trabajo que trascendió en las generaciones venideras. Se tituló como técnico en Francia (1955) e inició una brillante carrera que tuvo su cenit a comienzos de la década de los 60′, con el tercer lugar en la Copa del Mundo de 1962, una final de la Copa de Europa con Benfica y con el protagonismo en el partido del siglo, donde se conmemoraron los 100 años del fútbol en Wembley. Dirigió a grandes clubes como Nacional de Uruguay, Benfica, Universidad Católica, Universidad de Chile, Boca Juniors, Marsella, Porto, Sporting de Lisboa y Monterrey, entre otros. Como jugador abrió un camino para los chilenos en Europa con su fichaje en el Stade de Reims, de Francia, en 1950, luego de coronarse como campeón con la UC en 1949. A diez años de su muerte, repasamos los cinco mejores partidos que tuvo Fernando Riera como entrenador.

La batalla de Santiago: Chile 2-0 Italia

Los ánimos ya estaban caldeados en Santiago. Semanas antes del duelo entre Chile e Italia, por la fase grupal del Mundial de 1962, la publicación del medio Il Resto del Carlino tuvo una pésima recepción en el país. Allí se describieron las deficiencias políticas, socioeconómicas y sanitarias de la nación anfitriona. El día del encuentro fue una vorágine para los europeos, quienes se enfrentaron a un rival que se hizo fuerte por su juego y por la localía. El once de Riera tuvo cuatro delanteros: Jaime Ramírez Banda, Honorino Landa, Alberto Fouillioux y Leonel Sánchez. En el primer tiempo el Nacional fue una caldera. Ferrini golpeó a Landa (7′) y el árbitro lo expulsó. El italiano se negó a salir y tuvo que ser retirado por carabineros. Luego Mario David le propinó varias patadas en el suelo a Leonel Sánchez, quien se levantó y le dio un certero puñetazo en el rostro. El chileno no fue expulsado, pero no se salvó de la venganza del jugador de la azzurra, quien las emprendió con una patada voladora que le costó la expulsión. Los goles llegaron en el segundo tiempo; Jaime Ramírez anotó el primero y luego sería el turno de Jorge Toro, quien con un remate desde media distancia decretó el 2-0 de La Roja sobre la poderosa Italia. Chile logró así superar por primera vez la primera fase en una Copa del Mundo.

Sánchez versus la Araña Negra: el gran triunfo de La Roja sobre la URSS

La Unión Soviética fue el rival de la Selección chilena en los cuartos de final del Mundial de 1962. Fernando Riera no modificó su esquema y volvió a alinear a cuatro delanteros, al igual que contra Italia, pero con Armando Tobar por Alberto Fouilloux. Frente a ellos estaba Lev Yashin, más conocido como la Araña Negra, quien es considerado por muchos como el mejor arquero de todos los tiempos. Pero eso no asustó al equipo nacional en el estadio Carlos Dittborm de Arica. Leonel Sánchez marcó el 1-0 (11′) con un perfecto tiro libre ante el cual Yashin no pudo hacer nada para evitar el gol. Igor Chislenjo empató a los 26′ y Eladio Rojas volvió a poner a Chile en ventaja a los 29′. El equipo de Riera mantuvo su ventaja hasta el final del encuentro y sorprendió al mundo con una inédita clasificación a semifinales.

El gran hito mundial de La Roja

La Roja llegó herida a la definición del tercer puesto del Mundial frente a Yugoslavia. No solo por la derrota por 4-2 frente a Brasil en las semifinales, sino también por las lesiones de sus jugadores. El capitán del equipo, Sergio Navarro, no pudo estar presente y su rol lo asumió el mediocampista Jorge Toro. Los delanteros de Riera fueron Jaime Ramírez, Carlos Campos, Armando tobar y Leonel Sánchez. El partido entre dos de los mejores equipos del torneo fue durísimo y Chile recién pudo celebrar un tanto en los 90′, luego de la anotación de Eladio Rojas que le dio al Equipo de Todos el histórico tercer lugar en la Copa del Mundo. “Riera, Riera”, fue parte de los cánticos que se escucharon en el Estadio Nacional aquel sábado 16 de junio de 1962.

Riera en la primera plana de Europa

Inmediatamente después de su exitoso paso como entrenador de La Roja, Fernando Riera fue fichado por el poderoso Benfica de Portugal. El Tata llegó a un equipo que contaba con el histórico Eusébio como referente. En la liga local fue dominador absoluto, con 27 partidos ganados, dos empates y tan solo una derrota, resultados que lo llevaron a obtener el título de la Primera División. El mismo año el club del chileno perdió la final de la Copa Intercontinental ante el Santos de Brasil. Pero en la temporada siguiente de la Copa de Europa (hoy Champions League), el equipo volvió a lucirse. En semifinales empató 0-0 ante el Feyenoord en la ida y luego ganó por 3-1 en Lisboa para clasificar a la final, donde cayó por 2-1 ante el AC Milan, en Wembley. Riera quedó en la historia al ser el único entrenador nacional que ha disputado una final europea.

La final ante el Milan:

Di Stéfano, Puskás y Yashin bajo las órdenes del Tata

El 24 de octubre de 1963 fue uno de los mejores días en la carrera del entrenador chileno. El DT fue invitado para dirigir a la selección del Resto del Mundo contra Inglaterra en Wembley, por la conmemoración de los 100 años del fútbol. Los ingleses, organizadores del próximo Mundial, buscaban demostrar su poderío como creadores del deporte más popular del planeta ante un equipo plagado de estrellas como Alfredo Di Stéfano, Djalma Santos, Lev Yashin, Ferenc Puskás y el chileno Luis Eyzaguirre, quienes fueron dirigidos por Fernando Riera. Se vendieron 100 mil entradas para el duelo, que contó con la primera transmisión televisiva a nivel continental en Europa. El Tata fue invitado como el técnico de moda en aquel año, luego de la hazaña conseguida en el Mundial y los buenos resultados con el Benfica. Finalmente los ingleses se impusieron por 2-1.