Abarza vuelve a competir y suma sólido triunfo en el Campeonato Nacional de paranatación

Cinco meses pasaron para que Alberto Abarza volviera a tener acción, tras ganar tres medallas en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Lo hizo en el Nacional de Para Natación en el Estadio Nacional, logrando el primer lugar en los 50 metros espalda S-2.

Abarza mostró un muy buen nivel y destacó lo que significó para él estar en esta competencia, que mostró nuevos para nadadores y que se vieron motivados por la presencia del multimedallista. “Me alegra mucho esto. Mi hija, la más pequeñita, por primera vez me vio competir, esta vez no por la tele, y eso es lo que me mueve”.

El deportista está también ilusionado para los desafíos de la temporada. De paso, proyecta su carrera para el próximo gran desafío: los Juegos Parapanamericanos: “Lo de Santiago 2023 será una fiesta, que tendrá un gran legado. Voy a poner todo de mí para estar en esa instancia. Se sabe que tengo una discapacidad que avanza día a día. Quizás no serán los mismos resultados que en Lima 2019, pero quiero estar, más que es en mi casa y con mi gente”.