Christian Vieri, ex atacante de Inter: “Alexis es un campeón, era raro verlo jugar tres minutos”

hace 41 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

Alexis Sánchez asoma como titular frente a Atalanta, tal como adelantan los medios italianos. FOTO: AFP.

El ex seleccionado italiano elogió la actuación del chileno en la Supercopa ante la Juventus. En su canal de Twitch, BoboTV, el ex Juventus y Atlético de Madrid reparó en que “el único problema del chileno son las lesiones… Su calidad no está en discusión”. Asimismo, medios italianos adelantan que el tocopillano será titular mañana en casa de Atalanta.