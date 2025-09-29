SUSCRÍBETE
El Deportivo

Actualizan estado de salud de exarquero UC Patricio Toledo: sufrió muerte súbita recuperada

El histórico portero cruzado, de 63 años, fue internado de urgencia en la Clínica Universidad de los Andes tras desplomarse durante un partido homenaje. El procedimiento de emergencia logró salvarle la vida, aunque su condición sigue siendo de gravedad.

Por 
Roberto Martínez

Lo que prometía ser una jornada de fiesta para los hinchas de Universidad Católica se convirtió en una escena de tensión y angustia. Durante los primeros minutos del amistoso “Adiós Capitanes”, disputado en el Claro Arena, el exarquero Patricio Toledo se desplomó repentinamente en el campo de juego, obligando a suspender el espectáculo en honor a Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic.

La rápida intervención del cuerpo médico permitió reanimarlo en el lugar antes de trasladarlo en ambulancia hasta la Clínica Universidad de los Andes, donde ingresó a las 18:07 horas en condición crítica.

Allí fue atendido por el equipo de urgencia que diagnosticó una muerte súbita recuperada, producto de un infarto agudo al miocardio.

Así lo señaló el director médico de la clínica, Francisco Espinoza, quien entregó detalles del procedimiento que permitió salvarle la vida al exportero de la UC.

“El paciente Patricio Toledo fue trasladado desde un evento deportivo, ingresando aquí a la Clínica Universidad de los Andes a las 18:07 horas. El diagnóstico de ingreso fue el de una muerte súbita recuperada. Para explicarles, es cuando se produce un paro cardiorrespiratorio que se reanima. Fue visto rápidamente por nuestro equipo de rescate y emergencia”, precisó.

El especialista detalló que la causa del episodio fue identificada con rapidez. “El diagnóstico de esta muerte súbita recuperada fue producto de un infarto agudo al miocardio, lo que motivó que el paciente fuera trasladado con premura a nuestra unidad de hemodinamia”, acotó.

En ese recinto, el cardiólogo hemodinamista Dante Lindefjeld, jefe de la unidad, lideró el procedimiento que permitió desobstruir la arteria coronaria comprometida.

“Queremos contarles que el procedimiento se realizó con éxito. Lo que se buscaba era desobstruir una arteria coronaria que estaba obstruida con un coágulo, lo que produjo finalmente el infarto y el paro cardiorrespiratorio”, explicó Espinoza.

DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Sigue en estado grave

El director médico detalló que, pese al éxito del procedimiento, el estado del exportero sigue siendo delicado.

“Patricio se encuentra despierto, consciente, estable en su condición clínica y quiero recalcar que es de gravedad. Esto es un evento crítico, que reviste toda la gravedad que uno estima necesario para salvar la vida del paciente”, advirtió el facultativo.

De acuerdo a lo informado, Toledo permanecerá bajo observación estricta en la Unidad de Cuidados Intensivos. “Él se va a mantener 72 horas al menos en observación. Hay que cuidar riesgos posteriores a un evento de este tipo”, recalcó Espinoza.

La noticia generó conmoción entre los asistentes al homenaje, que aguardaron en silencio mientras el partido estuvo suspendido cerca de una hora. Finalmente, tras confirmarse la estabilización inicial de Toledo, los organizadores y jugadores decidieron reanudar el encuentro en honor al histórico arquero.

A sus 63 años, Patricio Toledo es recordado como uno de los símbolos de Universidad Católica en la década de los 90, etapa en la que ganó seis títulos nacionales y fue incluido en el equipo ideal de América en 1991. La UC y sus hinchas siguen de cerca su evolución médica, esperanzados en una pronta recuperación.

