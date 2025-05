Ahora con Tiago Nunes: los reiterados pecados de la UC que hicieron explotar a Gary Medel

La goleada 6-0 sobre Everton entusiasmó a todos en Universidad Católica. Más allá de la pobre exhibición de los ruleteros, el cuadro estudiantil logró su actuación más convincente en mucho tiempo. Sin embargo, desde esa victoria del 25 de abril, la UC no ganó más. Tres partidos y tres derrotas, con solo un gol a favor (de penal). Volvieron los fantasmas a San Carlos de Apoquindo. La caída del sábado ante O’Higgins, en La Florida, es el capítulo más reciente de una historia larga, donde domina la irregularidad y llena de cuestionamientos los procesos de los entrenadores. Hoy, el de Tiago Nunes. Hay un dato decidor: desde la primera etapa de Ariel Holan, en 2020, que un DT no completa la temporada en el club.

La autocrítica se hizo sentir y con fuerza. Gary Medel sacó la voz y evidenció el mal presente de los cruzados. “Primero, quiero pedirle disculpas a los hinchas por el pésimo nivel que estamos mostrando, creo que no se lo merecen. Estamos jugando un partido a la semana, fuera de todo, los responsables somos los jugadores y debemos hacernos cargo”, disparó el Pitbull.

Eso no fue todo. Su crítica escaló hacia todos los niveles de la institución, incluyendo la directiva. “Debemos mejorar todo, en todos los sentidos. El entrenador da las herramientas, pero los que decidimos dentro de la cancha somos nosotros y hay que mejorar individualmente. Aquí no se salva ninguno. Hay que llevar al club a lo más alto... Todos tenemos que hacernos cargo. El técnico, pero primero los jugadores. También los dirigentes, para tratar de mejorar el equipo en julio”, manifestó.

Resulta llamativa la paulatina caída de la UC. Pasó de la época más gloriosa de su historia, con un tetracampeonato de torneos largos (inédito en la Primera División local), a la irregularidad e intrascendencia. Fue el mejor de todos durante cuatro años consecutivos. Y después, completó tres campeonatos lejos de la pelea por la corona y sin clasificar a la Copa Libertadores. Es como un déjà vu. La película que se muestra es la misma año tras año. Ya sea con Ariel Holan, Nicolás Núñez o Tiago Nunes, se reiteran los pecados en la Católica.

Los pecados de la UC

Uno de ellos es la irregularidad, un aspecto que se ha convertido en una enfermedad crónica en el equipo. Hace un año que la UC no gana más de dos partidos consecutivos. Entre abril y mayo de 2024, con el brasileño Nunes al mando, los cruzados alcanzaron una racha de cinco victorias al hilo. De manera sucesiva, los arranques de temporada se han convertido en un dolor de cabeza para la institución. Hasta la fecha, el equipo lleva 17 partidos oficiales en 2025, con un 43,14% de rendimiento (seis triunfos, cuatro empates y siete derrotas). Ha cosechado 22 puntos de 51 posibles.

En 2024, mezclando la etapa de Nicolás Núñez (quien duró solo tres partidos) y el interinato de Rodrigo Valenzuela, los números fueron peores: una victoria en seis encuentros, con el 27,8% de rendimiento (cinco puntos de 18). Más atrás, en 2023, sucedió con Holan. El argentino duró 20 partidos en ese año, con un balance de siete ganados, seis empatados y siete perdidos, un 45% de efectividad (27 puntos de 60). Algo en común con los tres: el golpe de quedar afuera de la Sudamericana.

De la mano con la ruta zigzagueante del equipo, están las dudas con la conformación del plantel. El enojo de los hinchas se ha concentrado, entre otros, en la figura de José María Buljubasich, el gerente deportivo de Cruzados, por la política de fichajes de los últimos años. En la época dorada, la UC acertaba continuamente, sobre todo con los extranjeros: desde Diego Buonanotte en 2016, pasando por Matías Dituro en 2018; hasta Fernando Zampedri en 2020. Pero en el último tiempo, se van acumulando fiascos: Nehuén Paz, Lucas Melano, Yamil Asad, Guillermo Burdisso, Franco Di Santo, Brayan Rovira, Joaquín Torres. Lucas Menossi prometía ser aporte, sin embargo se fue de manera anticipada.

La UC lleva tres derrotas consecutivas. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Uno de los más discutidos es Jader Gentil. El brasileño, quien llegó desde Portugal, avalado por Tiago Nunes, no ha logrado un rendimiento consistente, pese a que asomó con fuerza en la pretemporada. Hoy, es la única alternativa del DT para la función de mediocampista ofensivo, con características de enlace, siendo que Católica históricamente contó con un 10. No es necesario retroceder hasta los 90 con Gorosito. Los cruzados lograron traer a jugadores que no tenían tanta presencia en su país (Argentina) y aquí brillaron: Darío Conca, Darío Bottinelli, Damián Díaz e incluso Marcelo Cañete. ¿Fallas en el trabajo de scouting? ¿Por qué en 2025 no hay espacio para Leenhan Romero?

Además del ojo clínico que supo tener Católica para elegir a sus elementos, el club ha sido el semillero de grandes talentos. Una base fundamental para el proyecto cruzado dice relación con su cantera, sin embargo la preponderancia de los elementos de casa ha disminuido. Jugadores como Alexander Aravena y Bruno Barticciotto debieron salir a préstamo para tener minutos y volver. Ahora, está la duda con la renovación de Thomas Gillier. Jugadores de proyección como Diego Corral y Juan Francisco Rossel, que cuando entran justifican su estadía en el campo y aportan con los minutos Sub 21, no son titulares. Nunes opta por elementos cuestionables, como Eduard Bello.

Los bajos rendimientos individuales también han mermado a una escuadra carente de variantes, si se compara con la U y Colo Colo. Este fin de semana, quedaron fuera de la citación Tomás Asta-buruaga y Diego Valencia. Otro que está borrado es Dylan Escobar, por quien Tiago Nunes presionó por tener, en la búsqueda de un lateral derecho. Hoy, Branco Ampuero vuelve a aparecer como el “bombero” para cubrir la banda. Dentro del desorden de la UC 2025, Alfred Canales, de gran pretemporada, salió inexplicablemente del equipo en la visita a Cobresal. Ahora, dejó su estatus de fijo.

Pensando en la segunda rueda, Juan Tagle anticipó que ya están mirando potenciales incorporaciones. Mientras está la gran duda de la permanencia de Thomas Gillier, otro que tampoco tiene su futuro asegurado es Jader Gentil, quien finaliza su préstamo a mitad de año. Otra interrogante inquieta a los desganados fanáticos: ¿será Tiago Nunes el entrenador que inaugure el Claro Arena?