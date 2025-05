“Aquí no se salva ninguno; no jugamos a nada”: la fuerte autocrítica de Gary Medel que golpea a Juan Tagle y Tiago Nunes

“Aquí no se salva ninguno; el hincha no merece esto”: la fuerte autocrítica de Gary Medel en la UC que golpea a Cruzados.

Gary Medel está molesto. Es el ambiente que hay en la UC, que nuevamente cayó, en esta ocasión ante O’Higgins. El equipo de Tiago Nunes se aleja de la parte alta de la tabla en la Liga de Primera y no convence con su juego. “Primero quiero pedirle disculpas a los hinchas por el pésimo nivel que estamos mostrando, creo que no se lo merecen. Estamos jugando un partido a la semana, fuera de todo, los responsables somos los jugadores y debemos hacernos cargo”, señaló el defensor tras el partido.

En esa línea, el Pitbull dice que Universidad Católica hoy no exhibe nada positivo. “Debemos mejorar todo, en todos los sentidos. El entrenador da las herramientas, pero los que decidimos dentro de la cancha somos nosotros y hay que mejorar individualmente. Aquí no se salva ninguno. Hay que llevar al club a lo más alto, estamos jugando un partido de todo”, lanzó.

La UC no pudo ante O'Higgins en La Florida. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El exseleccionado nacional no se guardó nada. Hizo una fuerte autocrítica, pero instó a hacer lo propio a Tiago Nunes y la directiva que preside Juan Tagle en Cruzados, al pedir que refuercen el plantel en el mercado de invierno. “En los entrenamientos lo hacemos de buena forma, pero dentro de la cancha decidimos nosotros. En la semana hacemos una gran práctica, con mucha intensidad y un grupo de buena gente, pero con eso no alcanza. Todos tenemos que hacernos cargos. El técnico, pero primero los jugadores. También los dirigentes para tratar de mejorar el equipo en julio”, dijo.

Por otro lado, habló del rol que tienen con Fernando Zampedri como capitanes en la crisis, pero fue enfático en su visión del momento. “El Toro está siempre positivo, yo también. Estamos frustrados, no estamos jugando a nada, no estamos demostrando nada, pero hay que estar unidos. No nos podemos putear, eso separaría al grupo”, expuso.

Finalmente, se refirió al trabajo del juez José Cabero, a quien recriminó duramente tras el pitazo final. “El jugador la tenía controlada y cuando pasa eso es penal. Lo mismo en el gol de Alfred, que fue mano después del cabezazo de Zampedri. Pero eso, en general tuvo un buen arbitraje y la responsabilidad es de nosotros”, lanzó.