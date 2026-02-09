Al borde de la eliminación: lo que necesita la Roja Sub 20 para seguir en el Sudamericano Femenino tras caer ante Uruguay. Foto: Richard Ramírez - Comunicaciones FFCh

La selección chilena femenina Sub 20 afronta una fase de grupos crítica en el Sudamericano que se disputa en Paraguay. Tras tres fechas, la Roja está en una situación delicada en el Grupo A y sus posibilidades de avanzar al hexagonal final dependen de otros resultados. El desempeño hasta ahora deja a Chile con un solo punto y una diferencia de goles de -5.

El equipo de Nicolás Bravo inició su participación con una derrota en la primera fecha ante la selección anfitriona por 4-0. En la segunda fecha, enfrentó a Colombia y empató 0-0. En la tercera fecha de la fase de grupos, el combinado nacional perdió 1-0 ante Uruguay. El único gol del partido fue anotado por Antonella Cordero. Con ese resultado, la Celeste sumó su primera victoria en el torneo y alcanzó cuatro puntos, igualando en puntaje a Paraguay y Colombia, aunque con saldo de goles inferior.

La Roja Sub 20 sumó una derrota por la mínima ante Uruguay. Foto: Richard Ramírez - Comunicaciones FFCh

Tras estas tres fechas, la tabla del Grupo A presenta a Paraguay, Colombia y Uruguay con cuatro puntos cada uno, seguidas por Venezuela con tres unidades y Chile con uno. Las reglas del torneo establecen que las tres primeras selecciones de cada grupo avanzan al hexagonal final.

El calendario restante deja a la Roja con un descanso en la cuarta jornada. En la misma fecha, Colombia se enfrenta a Uruguay y Paraguay juega contra Venezuela. Si ambos partidos terminan en empates, la Selección será eliminada antes de jugar su último partido.

En la última y decisiva fecha de la fase de grupos, programada para el jueves 12 de febrero, Chile enfrentará a Venezuela. Para poder avanzar, el equipo nacional requiere una victoria por una diferencia de goles amplia, además de que los resultados de Uruguay y Paraguay en la penúltima fecha favorezcan sus opciones.

La combinación de resultados con la que la Roja conservaría opciones de clasificación incluye escenarios en los que que Colombia o Uruguay no sumen más puntos de los que ya tienen. De producirse una victoria chilena por margen amplio, la diferencia de goles podría mejorar su posición, aunque esto también depende de la distancia de anotaciones de los otros equipos.