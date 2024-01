Al borde del podio: Chaleco López remata cuarto en la clasificación general del Dakar 2024

Chaleco López y su navegante Juan Pablo Latrach rozaron el podio en el Dakar 2024 disputado en Arabia Saudita. Este viernes se corrieron los últimos 175 kilómetros de especial cronometrada que trajo cambios en el podio de la categoría Challenger.

Mitch Guthrie, quien dominaba la clase de vehículos ligeros, se quedó detenido en el kilómetro 7 de la especial por un problema en el turbo que le significó la pérdida de 20 minutos. Luego, a la altura del kilómetro 138 volvió a tener problemas mecánicos. Esta vez debió esperar por ayuda para reparar la transmisión.

Mientras esto ocurría, la española Cristina Gutiérrez atacaba con todo para conseguir tomar el primer lugar y así lo hizo, quedándose con el título y transformándose en la segunda mujer en imponerse en el Dakar tras lo hecho por la alemana Jutta Kleinschmidt en 2001.

En tanto, Chaleco López, quien completó la última etapa en el noveno lugar, esperaba si es que Guthrie podía cruzar la meta, pues se había metido de manera provisoria en el podio del Dakar. Claro que el estadounidense pudo completar el recorrido 1H 2′05″ después del ganador del día, pero la diferencia acumulada le permitió tomar el segundo puesto de la general y, con esto, relegar al curicano a la cuarta posición.

Así, en la tercera posición quedó ubicado el lituano Rokas Baciuska junto a su navegante, el español Oriol Vidal.

Motos

En las motos, José Ignacio Cornejo se transformó el el mejor chileno de la clasificación general. El piloto iquiqueño se quedó con el sexto puesto, quedando a 46′38″ del ganador de la carrera, el estadounidense Ricky Bravec.

Segundo quedó el botsuano Ross Branch a 10′53″, mientras que el tercer lugar fue para el francés Adrien Van Beveren (12′25″).

Pablo Quintanilla, por su lado, fue el segundo chileno mejor posicionado en la categoría: terminó ocupando el 17° lugar. Tomás de Gavardo y John Medina acabaron en el 39° y 81° puesto respectivamente.

Una vez en la meta, Bravec declaró que “una victoria es una gran manera de empezar el año. No ha sido fácil y ha sido una carrera muy reñida. Conté con el apoyo de mi equipo frente a Ross, pero la carrera no se decidió hasta el final. Es una sensación diferente a mi primera victoria. En 2020 tuve una ventaja más cómoda, pero este año Ross y yo nos hemos mantenido a pocos segundos el uno del otro durante tres días”, comenzó señalando.

“Hay algo así como once minutos entre el primero y el tercero, pero diez minutos en rally no es mucho. ¿Cuál es la diferencia? Tuve dos buenos días en los que conseguí atacar, pero la etapa 11 fue la más peligrosa para mí porque sabía que Ross salía detrás de mí. Me alcanzó a los dieciocho minutos y eso fue duro, pero mantuve la concentración y conseguí cruzar la meta sin perder demasiado tiempo. Estoy contento por todos nosotros. Hemos hecho un gran trabajo estas últimas dos semanas. ¿El número 9? Creo que va a ser mi número permanente”, añadió.

El botsuano, en tanto, comentó que “me siento en la cima del mundo. Es probablemente el rally más duro que he corrido. Sobre todo porque Ricky ha hecho una carrera espectacular. Hace unos días consiguió marcar la diferencia, pero es increíble haber luchado así. Es bueno estar aquí y estoy contento por el equipo que se merece este resultado”, apuntó Branch.

“Es algo genial para un equipo tan joven. Era el objetivo que se habían marcado y tengo suerte de haberme beneficiado de todo su trabajo. Vamos a volver y a seguir desarrollando la moto, pero me alegro muchísimo por ellos. Sé que personalmente fallé en la hierba del camello, sobre todo en los últimos días. Tengo que volver a casa y trabajar en ello. Soy yo el que tiene que hacer ese trabajo. Ricky ha estado bien todos los días y se merece esta victoria. Ha sido mejor que yo, pero tengo doce meses para prepararme y volver mejor el año que viene”, cerró.

Carlos Sainz, tetracampeón

Rallying - Dakar Rally - Stage 12 - Yanbu to Yanbu - Saudi Arabia - January 19, 2024 Team Audi Sport's Carlos Sainz and co-driver Lucas Cruz celebrate after winning in the car category REUTERS/Hamad I Mohammed

En la categoría de los autos, el piloto español Carlos Sainz conquistó su cuarto Dakar. El español de 61 años lideró con un tiempo total de 48H 14′18″, tomando una ventaja de 1H 20′25″ sobre el belga Guillaume de Mevius, quien terminó como subcampeón. El podio lo cerró el francés Sebastien Loeb a 1H 25′12″.

“Estoy muy contento, como podéis imaginar. Ganar, pero sobre todo con este coche tan especial, tan complicado de poner a punto para ganar, para una cuarta marca diferente, con tanta gente que no creía en él y para el último intento de la marca. Todo esto quiere decir que cuando trabajas duro, crees en ti mismo y estás rodeado de un buen equipo, consigues los frutos de tu trabajo. Si estoy aquí a mi edad, todavía a este nivel, es porque he trabajado duro antes y no he dejado de creer en mí mismo. No ha sucedido así porque sí. Voy a saborear esta victoria y a pensar en los próximos pasos de mi carrera durante las próximas semanas”, comentó Sainz.