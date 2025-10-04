Al ritmo de Vinícius y Mbappé: Real Madrid vuelve a la victoria en LaLiga y le pone presión al Barcelona

El Real Madrid se vuelve a abrazar con la victoria en LaLiga. Tras caer de manera estrepitosa en el Derbi frente al Atlético, el fin de semana pasado, el cuadro merengue se lavó las heridas en el estadio Santiago Bernabéu luego de imponerse por 3-1 al Villarreal.

La gran figura en el compromiso disputado en la capital española fue Vinícius Júnior. El delantero brasileño, que no había podido marcar en el duelo ante los colchoneros, ni tampoco en el apronte frente al Kairat en la UEFA Champions League, se rehízo de gran manera al inscribirse con un doblete.

Tras un primer tiempo trabado, en el que no se pudo quebrar el cero, el ex Flamengo silenció las críticas a partir del complemento. En una jugada que se gestó por la banda izquierda, Vini desbordó la marca, ingresó al área y sacó un remate que se desvió en la pierna del volante Santi Comesaña (46′).

¡¡GOLPEARON LOS MERENGUES!! Vinicius armó una buena jugada, definió al primer palo y la pelota se desvió para el 1-0 de Real Madrid vs. Villarreal en la primera jugada de peligro del ST.



El 1-0 invitó al brasileño a ser más punzante. Así, precisamente, llegó a su segunda cifra personal. En el minuto 69, nuevamente se adentró en el cuadrante, forzando un penal tras una infracción sobre la línea de cal. El mismo carioca transformó el cobro en su doblete, luego de definir fuerte y cruzado desde los 12 pasos.

LO GENERÓ Y LO CONVIRTIÓ: Vini Jr. provocó el penal y la cruzó para cambiarlo por gol. Ahora Real Madrid 2-0 Villarreal en #LaLigaxESPN.



Sin embargo, el Submarino Amarillo instaló una cuota de nerviosismo en el escenario de la Casa Blanca. A los 73′, el georgiano Georges Mikautadze sacó un misil de larga distancia y rompió con la fortaleza de Thibaut Courtois. Al igual que en el duelo contra el Atlético de Madrid, la pasividad de la última línea merengue despertó preocupación.

¡DESCUENTO Y HAY PARTIDO! Mikautadze definió a la perfección y firmó el 1-2 de Villarreal vs. Real Madrid.



Pero la calma, una vez más, iba a estar a cargo de Kylian Mbappé. El delantero francés, que ya asoma como claro favorito a conquistar la Bota de Oro a final de temporada, marcó el tercer gol que sentenció el partido, tras una exquisita asistencia de Brahim Díaz. El parisino ya suma el impresionante registro de 14 goles en 10 cotejos.

¿LE BAJA EL TELÓN AL PARTIDO? Gran recuperación Merengue, centro atrás y gol de Mbappé para el 3-1 del Real Madrid sobre Villarreal.



Con este resultado, el Real Madrid es líder momentáneo del certamen ibérico con 21 puntos. Ahora, desde la tienda merengue esperan que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo les de una mano en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán cuando reciban al Barcelona, que es escolta con 19 unidades.