Nuevo líder en la Premier League: Liverpool cae en la agonía ante Chelsea y le cede la cima al Arsenal
En su visita a Stamford Bridge, los Reds acumularon su segunda caída consecutiva en los descuentos (la anterior había sido contra Crystal Palace). El resultado sirve para que los Gunners tomen la punta, tras la victoria frente a West Ham.
Se mueve la tabla de posiciones en la Premier League. El Liverpool, que en la antesala de la séptima fecha llegaba como líder en solitario, le cedió la cima al Arsenal tras tropezar por 2-1 ante Chelsea, en su visita a Stamford Bridge.
El conjunto de Arne Slot se había caracterizado por ganar todos sus compromisos sobre la hora en este inicio de temporada. Sin embargo, en los dos últimos duelos, la suerte parece haberse acabado. Y es que en la jornada anterior, los Reds cayeron en la última jugada del partido frente al Crystal Palace, desperdiciando la oportunidad de seguir con canasta perfecta. Este sábado, en tanto, repitieron la historia: perdieron con un gol al minuto 95.
El partido comenzó mal para el elenco de Merseyside. Apenas a los 14′, Moisés Caicedo abrió el marcador con un auténtico golazo desde fuera del área. El ecuatoriano conectó una triangulación con Malo Gusto y, ante la pasividad defensiva de los Reds, la clavó al ángulo de la portería de Mamardashvili.
Pese a que los Blues dominaban el trámite, una lesión del zaguero Benoit Badiashile causó un desajuste en el fondo que Enzo Maresca tardó en arreglar. De hecho, a partir de la salida del francés, el Liverpool comenzó a ganar espacio y logró descontar al cabo del 61′. Allí, en un intento por controlar la pelota, Alexander Isak se la dejó servida a Cody Gakpo para la igualdad transitoria.
El empate del neerlandés no se ajustaba al desarrollo del encuentro. Por ello, el Chelsea salió a buscar el gol que les diera la victoria. Y tendrían su premio a partir del ingreso del revulsivo Estevao. El joven brasileño, que llegó proveniente del Palmeiras para esta campaña, le ganó la espalda a Andrew Robertson, conectó un centro rasante de Marc Cucurella, y desató la alegría en Londres sobre los descuentos.
Festeja el Arsenal
La caída de Liverpool significó una cosa: el Arsenal es el nuevo puntero en solitario del fútbol inglés. El equipo de Mikel Arteta saltó a la cancha con la misión de tumbar al West Ham United y poner presión en la lucha por el liderato.
En ese marco, los Gunners cumplieron con la tarea en Emirates Stadium. Con goles de Declan Rice (38′) y un lanzamiento penal de Bukayo Saka (67′), el conjunto londinense se impuso por 2-0 a los Hammers y trepó a la cima con 16 unidades. Los Reds, por su lado, se estancaron en el segundo lugar con 15 puntos.
Al retorno de la fecha FIFA de octubre, Arsenal visitará a Fulham en Craven Cottage, mientras que el Liverpool recibirá en Anfield Road al Manchester United, para animar una nueva versión del clásico de Inglaterra.
