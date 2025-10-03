El West Ham United generó un intenso debate en redes sociales tras destacar a Nuno Espírito Santo como el “primer técnico negro” en la historia del club, en el marco del Black History Month, que se celebra en octubre en Reino Unido.

El entrenador portugués, nacido en Santo Tomé y Príncipe, asumió su rol en la Premier League, pero la mención provocó una rápida y amplia reacción en redes sociales.

Varios usuarios cuestionaron la relevancia de señalar su color de piel. “¿Debería un club de fútbol dedicarse a llevar estadísticas sobre el color de piel de sus empleados?”, escribió uno de ellos. Otros apuntaron a que la distinción podría opacar su mérito profesional: “Creo que Nuno habría preferido que dijeran que lo eligieron por su habilidad y trayectoria como entrenador, no por su raza. Es un entrenador excelente, de primera. Eso es lo que deberían destacar”.

Entre los comentarios también surgieron críticas sobre el propio énfasis. “Que lo hayan dicho es más racista que si no hubieran dicho nada”, planteó un usuario. Otro agregó: “Ni siquiera sabía de su origen étnico. No creo que sea importante. Lo relevante es que es el candidato ideal para el puesto; un excelente entrenador que haría grandes cosas con el presupuesto adecuado”, comentan. Los usuarios portugueses criticaron el posteo.

El lustiano tiene una carrera como exportero y actualmente dirige como DT. Como jugador, debutó en 1992 con el Vitória, pasó por el Deportivo La Coruña, CP Mérida y Osasuna en España, y regresó a Portugal para jugar en el Porto, donde ganó la Champions League 2004 como suplente de Vítor Baía. También jugó en Rusia y fue parte de la selección portuguesa en la Eurocopa 2008.

Su carrera como entrenador comenzó en el Panathinaikos como asistente, y en 2012 asumió el Río Ave, llevando al club a dos finales nacionales. Posteriormente dirigió al Valencia, al Porto, y al Wolverhampton Wanderers, logrando ascender al equipo inglés a la Premier League y clasificarlo a competiciones europeas. Tuvo un breve paso por el Tottenham Hotspur antes de ganar títulos en Arabia Saudita con el Al-Ittihad y consolidar al Nottingham Forest en Europa.