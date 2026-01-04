Alegría para Arsenal: Chelsea le arrebata un empate al Manchester City en la agonía y lo enreda en la pelea del título

Manchester City se complica en la carrera por la corona de la Premier League. Ante la necesidad de tener que llevarse un triunfo en esta jornada, para mantenerse como escoltas del líder Arsenal, la escuadra de Pep Guardiola sufrió con un duro traspié: lo ganaba por 1-0 hasta los descuentos, gracias a un primer tiempo brillante, pero Enzo Fernández lo empató a los 90′+4′.

La igualdad, como efecto inmediato, se festejó a 320 kilómetros de distancia, en Emirates Stadium. Los Gunners son más punteros que nunca y tienen la primera opción para quedarse con el título.

Exhibición en la primera parte

La urgencia en las huestes mancunianas era máxima. El Arsenal había ganado en su visita frente al Bournemouth, por lo que les sacaba siete puntos de ventaja en la cima. No servía otra cosa que llevarse un triunfo ante unos Blues que también venían golpeados, no solo por la mala racha de resultados (no celebran hace tres duelos), sino que también por el polémico despido de Enzo Maresca, el DT que los había llevado a la gloria en la Conference League y el Mundial de Clubes.

El compromiso arrancó con mayor iniciativa de los Ciudadanos. Era lo lógico, por el momento institucional que atraviesa cada elenco, y porque los londinenses llegaban con ausencias: el portero Robert Sánchez y el zaguero Wesley Fofana se habían bajado de la citación horas antes por lesión, mientras que Moisés Caicedo estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

En esa dinámica de dominio, los celestes tuvieron la primera ocasión clara, con un remate de Phil Foden que se fue desviado a los 20′. 19 minutos después se produjo la segunda: un disparo de Erling Haaland hizo estallar el vertical que, a esa altura, era el gran salvador del Chelsea.

Pero la suerte de los Blues no iba a ser eterna. Colmando el área rival, el City utilizó todas sus armas para romper el cerrojo. Por insistencia, el gol tenía que caer en cualquier momento. Y aquello ocurrió a los 42′, cuando el neerlandés Tijani Reijnders ubicó el balón en la parte alta de la portería con un potente zurdazo.

GOLPE CITIZEN: Reijnders se generó el hueco y definió para el 1-0 del Manchester City vs. Chelsea.





Golpe en los descuentos

En el complemento cambiaron un poco los pergaminos. El Chelsea, con el ingreso del volante Andrey Santos, entró a la cancha con más disposición de querer igualarlo. Y lo cierto es que tuvieron la gran chance a los 49′, pero Pedro Neto la mandó por encima de manera inexplicable cuando estaba totalmente solo.

PEDRO NETO WITH AN OPEN CHANCE MISSED!!!

Después de aquel fallo del delantero portugués, el control del trámite transcurrió de un lado al otro. Por momentos los Ciudadanos dominaban y, por otros, eran los Blues los que proponían. Así pasaron los minutos hasta que, de un momento a otro, llegó la sorpresa en Etihad: mientras el City sostenía la ventaja por la mínima, Enzo Fernández arremetió por el centro del área, capturó un centro de Malo Gusto y la empujó para desatar el júbilo de los azules en la agonía.

"DAME ENZO, DAME DAME ENZO": GOL AGÓNICO DE FERNÁNDEZ PARA EL 1-1 DE CHELSEA VS. MANCHESTER CITY EN LA #PREMIERxESPN.





El gol no solo se festejó en la vereda de los de Stamford Bridge, pues el Arsenal es el más contento de todos: ahora le saca seis unidades de ventaja y se posa en lo más alto de la tabla del fútbol inglés. En la próxima fecha, los Gunners buscarán seguir en la vanguardia cuando se enfrenten al Liverpool, mientras que el City intentará reducir la brecha en su cotejo ante Brighton.