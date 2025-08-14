SUSCRÍBETE
El Deportivo

Alejandro Tabilo arrasa en su estreno en el Challenger de Cancún y consigue su primera victoria después de dos meses

El tenista nacional se impuso al italiano Francesco Passaro y accedió a los octavos de final en México.

 
Alejandro Tabilo logró su primera victoria en más de dos meses. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Después de su regreso a las canchas la semana pasada en el Masters 1000 de Cincinnati, Alejandro Tabilo (104º) sigue con su puesto a punto tras un año lleno de lesiones. El zurdo se inscribió en el Challenger 125 de Cancún para poder ganar ritmo después de su última paralización, que se prolongó por dos meses.

Si bien en el cemento estadounidense, Jano no había podido mostrar lo mejor de su tenis ante el ruso Roman Safiullin, en el paradisiaco balneario azteca se pudo acercar a su mejor versión y consiguió un triunfo contundente, por 6-1 y 6-4, sobre el italiano Francesco Passaro (118º).

En ningún momento pasó zozobras, pues rápidamente tomó el control de las acciones, con un quiebre en el primer juego. De ahí en adelante, sumó rupturas en el tercer y quinto game, gracias a un sólido servicio y mucha agresividad en la devolución. Si bien su rival recuperó uno de los quiebres en el sexto, este no fue capaz de sostener su saque en el siguiente turno y terminó entregando el set.

El ritmo arrollador lo mantuvo en el inicio del segundo parcial, con un nuevo quiebre en el segundo game. La tónica se mantuvo, con tiros a las líneas. Su rival se veía muy incómodo en la cancha, fallando mucho con la derecha, y Tabilo llegó a estar 4-1 y 15-40, pero el europeo no solo logró salvar su saque, sino que en el siguiente le quebró el suyo al tenista nacional, por lo que el partido se emparejó sorpresivamente.

Desenlace feliz

A pesar de esa paridad circunstancial, el pupilo de Horacio Matta fue muy superior en cuanto al juego. Así lo demostró ganando su servicio y quebrando en el siguiente, para cerrar de buena forma una victoria que lo llena de energía.

En cuanto a los números, la presentación del nacido en Toronto también dejó cosas interesantes, como un 100% de los puntos ganados con su segundo saque y un buen porcentaje de tiros ganadores.

Por el paso a los cuartos de final, el chileno se medirá no antes de las 17.30 de este jueves con el argentino Thiago Agustín Tirante (135º), con quien registra un solo enfrentamiento previo, ocurrido en la segunda ronda de las clasificaciones del desaparecido ATP 250 de Córdoba de 2022, donde la victoria fue para el nacional, por 6-3 y 6-4.

