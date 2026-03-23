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    EN VIVO

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Alex Michelsen por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

    El chileno busca seguir avanzando en torneo norteamericano y para ello debe derrotar al número 40 del ranking ATP. Sigue aquí el relato del encuentro.

    Tabilo busca avanzar en el Miami Open. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Actualiza el relato

    JugadorPuntosJuegos
    *Alejandro Tabilo-2
    Alex Michelsen-1


    Se impone rápido

    Tabilo gana con facilidad su saque.

    No lo aprovechó

    Tabilo tuvo tres puntos de quiebre y no logró quedarse con el juego.

    Tabilo se repone

    Tuvo un punto de quiebre en contra, pero logra salir adelante con su servicio.

    ¿Quién es el rival de Tabilo?

    El estadounidense tiene 21 años, mide 1,93 metros, es diestro y actualmente ocupa el casillero 40 del ranking ATP.

    Buenas Tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera

    Más sobre:TenisMiami OpenAlejandro TabiloAlex MichelsenTabilo vs MichelsenEn vivoTenis en vivo

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