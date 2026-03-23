En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Alex Michelsen por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami
El chileno busca seguir avanzando en torneo norteamericano y para ello debe derrotar al número 40 del ranking ATP. Sigue aquí el relato del encuentro.
Actualiza el relato
|Jugador
|Puntos
|Juegos
|*Alejandro Tabilo
|-
|2
|Alex Michelsen
|-
|1
Se impone rápido
Tabilo gana con facilidad su saque.
No lo aprovechó
Tabilo tuvo tres puntos de quiebre y no logró quedarse con el juego.
Tabilo se repone
Tuvo un punto de quiebre en contra, pero logra salir adelante con su servicio.
¿Quién es el rival de Tabilo?
El estadounidense tiene 21 años, mide 1,93 metros, es diestro y actualmente ocupa el casillero 40 del ranking ATP.
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