Aludiendo al estallido social: la estrategia de la U para zafar del duro castigo de la Conmebol para la Libertadores

La U alista su retorno a la Copa Libertadores. Luego de cuatro años, el equipo laico dirá presente en el máximo certamen continental. La última vez que participaron en el torneo fue en la edición de 2021. Una temporada antes, eso sí, tuvieron un tenso día. El 4 de febrero de 2020, en la ida de la llave en la segunda ronda previa, ante Internacional de Porto Alegre, los estudiantiles empataron 0-0. En paralelo, en las tribunas se desató el caos. Un grupo de fanáticos generó un incendio en el sector de la Galería Sur. La sanción económica fue 200 mil dólares para Azul Azul, junto con la prohibición de tener público en sus siguientes dos encuentros siendo local. Ya cumplieron con uno en la llave ante San Lorenzo, cuando eran dirigidos por Rafael Dudamel, en 2021. Sin embargo, tras la apelación de la directiva, la Conmebol autorizó a los azules a recibir público en el Estadio Nacional en su primer encuentro como local en la competición en la edición actual.

Los argumentos otorgados por Universidad de Chile fueron tomados en cuenta. En primera instancia apeló al estallido social, apuntando a que el clima revuelto era algo que estaba generalizado en el país y que otros encuentros también tenían complicaciones en ese entonces. Por otro lado, expusieron que en 2024 fueron el equipo que más público llevó en en el torneo de Primera División y que nunca tuvieron problemas por el comportamiento de sus fanáticos. El año pasado, la U no recibió ningún castigo por parte de la ANFP. Finalmente, pusieron sobre la mesa los plazos. Ya han pasado más de cinco años desde los hechos. Si bien en octubre del 2020 se conoció la sanción, por lo que restan ocho meses para que prescriba. Es una fecha que se acerca.

La U inició en la Liga de Primera con dos triunfos al hilo. (Foto: Photosport)

De todas maneras, la Conmebol dejó a la U en situación condicional. Estarán especialmente atentos al desarrollo de sus encuentros. Y el fútbol chileno sabe de castigos en lo que a los aforos respecta. Una eventual reincidencia por parte de los forofos en las conductas que motivaron la prohibición llevará a que la penalización se reactive. Esto según lo establecido en el artículo 28, numerales 3 y 4 del Código Disciplinario de la Conmebol. Una segunda resolución no es apelable.

Alegría azul

En las huestes de La Cisterna estiman que la venta de boletos para la Copa Libertadores les dejará una recaudación cercana a los 700 millones de pesos. Esto considerando que sus abonos no contemplan los duelos internacionales. Quienes compraron aquel beneficio, para el certamen subcontinental tendrán acceso exclusivo a la preventa, pero no su ticket asegurado como si ocurre en la Liga de Primera.

“Es una noticia gratificante y que celebramos mucho, porque el podremos jugar con nuestra hinchada contra el rival de mayor jerarquía de nuestro grupo en el debut de la Copa Libertadores 2025″, señaló Michael Clark cuando se enteró de la noticia.

“Esta buena noticia también conlleva una responsabilidad, porque Conmebol estará atenta al comportamiento de la U en la Copa Libertadores. Por lo tanto, para poder seguir alentando a nuestro equipo en casa, el comportamiento deberá ser el correcto y el que nuestro público tuvo a lo largo de la campaña del año pasado”, añadía el timonel laico.

Los objetivos azules

De cara al 2025, Gustavo Álvarez ha sido enfático en que espera poder competir en la Libertadores. La U no avanza a octavos de final desde la edición 2012, hace 13 años, cuando eran dirigidos por Jorge Sampaoli. Esa, de hecho, fue la última gran campaña internacional de los universitarios en el certamen, ya que alcanzaron las semifinales. “He dirigido equipos que pelearon en baja, de mitad de tabla para entrar a copas y peleando títulos en primera y segunda división, en todos los casos se juega once contra once. Los equipos poderosos, que es a lo que me hace referencia en la Libertadores, juegan con once y hay una pelota”, señaló el entrenador hace algunos días.

“La jerarquía para demostrarla, hay que disponer del balón, cuando no se tiene la pelota se corre y se sufre como cualquier equipo, entonces jamás, hasta peleando baja en Argentina y enfrentando a equipos grandes, resigné el protagonismo”, añadió. “Con las herramientas que uno tiene, con la calidad de jugadores que uno tiene, el pase y el control, la sumatoria de pases y los movimientos preestablecidos que facilitan la decisiones dentro del campo, emparejan eso. Yo creo muchísimo que se empareja el potencial económico en un mercado con el trabajo. Mientras seamos once contra once y tengamos la valentía, el coraje y la determinación de manejar la pelota, nosotros lo vamos hacer en todas las canchas donde jugamos, sin importar el rival”, concluyó el DT.

Un pensamiento que ha traspasado al plantel. “Como somos el bombo tres, nos tocarán dos fuertes equipos y hasta en el bombo cuatro te puede tocar uno, que venga de la fase previa. Me gustaría un equipo argentino River, Racing, Estudiantes, yo elegiría todos los equipos de países que no sean viajes tan largos, para que la gente pueda ir y también para nosotros”, comentó Matías Zaldivia. “Si te toca Colombia, Ecuador, Venezuela, son viajes muy pesados y tienes pocos días de recuperación. Me gustaría jugar con grandes de Argentina y Brasil, tenemos un equipo para competir”, complementó el defensor, con la ilusión a tope de cumplir una destacada campaña internacional.