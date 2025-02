“Bulla SpA”: Michael Clark constituye sociedad para reemplazar a Sartor y realizar la OPA del primer cuatrimestre

Siguen los movimientos en la U. Durante las últimas horas, Michael Clark constituyó la sociedad Bulla SpA, con el objetivo de realizar la OPA (Oferta Pública de Acciones) voluntaria del primer cuatrimestre del año. De acuerdo a lo informado por el Diario Oficial de la República de Chile, el capital de esta asociación, es de 18 mil millones de pesos, que se dividen en 18 mil acciones del mismo valor y se encuentran todas suscritas. Hasta ahora solo se ha pagado una (mil millones de pesos), y el resto deberán ser abonadas en el transcurso de los próximos seis meses.

Con la nueva SpA, el ingeniero busca sentenciar su posición como principal accionista de Azul Azul, sellando la salida de Tactical Sports, el fondo de inversión privado que era administrado por Sartor. Cabe recordar que hace algunas semanas la CMF ofició a Clark por supuestamente infringir la ley de Mercado de Valores. Esto generó que el presidente de la concesionaria se comprometiera a la OPA, ofertando por un precio que no sea inferior a los $ 387,9 por acción.

Michael Clark es el polémico presidente de la U. (Foto: @udechile)

Claro que el movimiento que realiza ahora el mandamás de Universidad de Chile a través de Bulla SpA no significa el fin de los conflictos en la sociedad anónima. Clark mantiene abierta una causa con la CMF en la Corte de Apelaciones de Santiago, reclamando la ilegalidad del oficio que le instruyó lanzar la OPA. Además, ha tenido diferencias públicas con Daniel Schapira, el segundo accionista de la U, dueño del 24% de la SADP. “El objetivo es que salga de la presidencia, que no sea más presidente”, señaló el empresario durante el encuentro entre los azules y Ñublense.

Pese a los roces, Schapira aun no determina las acciones que llevará a cabo. “Esas son cosas que tenemos que ver nosotros, un grupo, pero yo no quiero que Michael Clark sea presidente de la U y tampoco quiero que haya un controlador en el club”, continuó. “Yo ya no hablo con él. Y con la universidad tampoco hemos conversado, pero es un periodo malo porque la gente está de vacaciones, pero yo creo que en marzo las cosas se van a reactivar”, añadió.

Clark respondió a los dardos. “Con Daniel tenemos una diferencia importante. Su objetivo es que yo salga de la U y mi objetivo es que la U salga primera y volvamos a ser campeones, no comparto lo que él dijo”, disparó.