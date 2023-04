Ariel Holan sobre las acusaciones de Juvenal Olmos: “Me incomoda y me pone triste que se digan cosas que lastiman”

No han sido días tranquilos para la Universidad Católica y Ariel Holan. La semana previa al encuentro ante Colo Colo este sábado en el Estadio Santa Laura estuvo marcada por más de una polémica: una acusación hacia los jugadores cruzados de hacerle la cama al propio Holan, desde argentina dispararon contra el DT por la crisis que vive Independiente, la representación de Guillermo Burdisso, entre otras cosas. De todos esos temas se habló este viernes en la UC.

En la conferencia de prensa antes del duelo ante el Cacique, Holan no evadió ninguna pregunta. Primero comenzó respondiendo a las acusaciones de Juvenal Olmos, quien dijo que los futbolistas de la franja “se están llevando al técnico al lomo, igual como se echaron a los últimos dos entrenadores”. “En ningún momento dudé de la honestidad de ningún jugador o miembro del equipo. Con los futbolistas no hay nada que conversar. Tengo confianza en ellos y están haciendo lo mejor que pueden”, comenzó declarando el argentino. Además, sobre el mismo tema, agregó: “Cuando se dicen cosas que no son ciertas, me pongo triste. Me incomoda y me pone triste que se digan cosas que lastiman”.

También habló sobre los dardos que llegaron desde el otro lado de la cordillera, en donde lo responsabilizan de ser uno de los culpables de la crisis que atraviesa Independiente, club que dirigió durante tres temporadas: “No solamente soy hincha de Independiente, sino que también soy socio con mis hijas. Gracias a Dios ya tenemos entrenador, un presidente provisional, y creo que no es momento de entrar en polémicas ni responder, porque, para mí, primero está Independiente. Ayer, hoy y el día en que me muera... Me sobran argumentos para responder y cuando llegue el momento los voy a esgrimir”.

Además, Holan mostró su molestia ante los cuestionamientos por la representación de Guillermo Burdisso, defensa central que llegó esta temporada como refuerzo a la franja y que suma 361 minutos en seis compromisos disputados: “Vos puedes chequear perfectamente si él es jugador de Hidalgo o no es jugador de Hidalgo. También puedes chequear quién negoció la contratación de Burdisso, que fue Tati Buljubasich directamente”.

El partido ante Colo Colo

Además de todos estos temas, Holan también se refirió al duelo de mañana ante Colo Colo, en el que buscan volver a las victorias, cosa que no ocurre desde el 3 de marzo: “Todo el plantel tiene la ilusión de hacer un gran partido. Nosotros estamos cerca de Huachipato y sabemos que no tenemos que perder pisada”.

Por último, tuvo palabras para el momento que vive el Cacique: “Lo veo muy parecido a la problemática que nosotros estamos llevando adelante, con un recambio importante. Encontrar el funcionamiento en ese recambio lleva más tiempo”.