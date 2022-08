Arranca la Premier League: las figuras, millones y las novedades que marcarán el inicio de la liga más popular del mundo

La espera llegó a su fin. Este viernes arranca la Premier League, la liga más millonaria del mundo y de mayor popularidad. La entretención, como suele ser, está asegurada en cada cancha, más allá de cuales sean los equipos que se están enfrentando. Figuras, fanatismo y buen fútbol se reúnen en un certamen que se vive con máxima pasión. La pelota, después de la temporada que concluyó con el Manchester City como el mejor de todos, vuelve a rodar en Inglaterra. Y con varias novedades.

Se trata de la liga de fútbol más millonaria a nivel internacional, puesto que, solo por los derechos televisivos, obtendrá un monto mayor a los 6.320 millones de euros, en un acuerdo que se extenderá a 2025. Es por eso que las escuadras que animarán el certamen aumentaron su capital y se reforzaron con todo de cara a lo que viene. Nuevos rostros que aseguran entretención en el torneo de la disciplina que, además, es el más visto.

Las nuevas figuras en la Premier son varias. Y con sangre sudamericana de sobra. Entre los más destacados, están el uruguayo Darwin Núñez, quien llegó al Liverpool a cambio de 75 millones de euros y otros 25 en variables. El charrúa es el llamado a brillar en el equipo de Jurgen Klopp, tras una gran temporada en el Benfica, en la que anotó 26 goles.

El arranque de Núñez promete, ya que viene de anotar en el duelo que abrió los fuegos en suelo inglés y en el que consiguió su primer título en el equipo rojo. Fue la Community Shield, trofeo que los Reds le ganaron al Manchester City, luego de derrotarlo por 3-1.

Los citizens, precisamente, son otros de lo que están llamados a ser protagonistas. La escuadra que dirige Josep Guardiola también se reforzó a lo grande, con nombres como Erling Haaland, uno de los más buscados en el mercado considerando sus 86 goles en 89 partidos con el Borussia Dortmund, y el argentino Julián Álvarez, quien venía siendo figura en River Plate. Los de Manchester son los últimos campeones y con sus nuevos rostros intentarán repetir la corona.

El cuadro ciudadano invirtió con todo. Por el noruego, cancelaron un total de 100 millones de euros, que se repartieron entre la cláusula para que el futbolista dejara Alemania y comisiones destinadas a la agencia que lo representa y su familia. En tanto, el transandino, quien anotó su primer gol en su nuevo club frente al Liverpool el pasado fin de semana, fue comprado por 20 millones de la misma moneda.

Equipos como el Manchester United, el Arsenal y el Tottenham también hicieron lo suyo. Los Diablos Rojos contrataron al argentino Lisandro Martínez, quien juega de defensa y llegó proveniente del Ajax, por una suma de 57 millones de euros y otras 10 en variables. Los Spurs, por su parte, dieron el golpe y ficharon a Ivan Perisic, quien arribó al club desde el Inter de Milán, donde fue compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Al croata se sumó Clement Lenglet, quien fue cedido por el Barcelona para cumplir su deseo de sumar mayores minutos.

Los Gunners no se quedaron atrás. Fabio Vieira es la principal apuesta para el mediocampo. El último club del volante fue el Porto, cuadro que recibió 35 millones de euros por su venta. Y no es el único llamado a brillar, porque también llegaron Gabriel Jesus y Oleksandr Zinchenko.

¿Una Premier sin Cristiano?

Cristiano, en el amistoso entre el United y el Rayo Vallecano. FOTO: Reuters.

Así como han llegado nombres importantes, hay otros de alto nivel que buscan salir a toda costa. Como es el caso de Cristiano Ronaldo. El portugués quiere dejar el United, debido a que su retorno ha estado muy lejos de sus expectativas. En la última temporada, el equipo concluyó sexto y solo clasificó a la Europa League, golpeando la intención del Bicho de jugar la Champions League.

El ariete se ausentó durante gran parte de la pretemporada, acusando motivos familiares, aunque reflejando sus ganas de emigrar. Su principal complicación es su alta edad y el poco compromiso que ha exhibido en escuadras como los Diablos Rojos y la Juventus, su último equipo antes de retornar a la Premier. Su deseo es salir y el problema es que nadie lo quiere.

La relación está tensa entre CR7 y su equipo. De hecho, en el último amistoso del club, frente al Rayo Vallecano, el Bicho fue sustituido y, tras ello, dejó el estadio, lo que fue captado por algunos de los hinchas presentes. El DT Erik Ten Hag manifestó su rechazo a la actitud del portugués, quien no fue el único del plantel en hacerlo. “Es inaceptable, no lo acepto”, dijo el estratega.

Cambios en la protesta contra el racismo

Entre los cambios que tendrá esta temporada, está el de que los jugadores se arrodillarán menos veces para protestar en contra del racismo. Será solo para algunos partidos y no para todos, como fue en el último tiempo. Los capitanes de los clubes decidieron que lo harán para los primeros duelos de la temporada, aquellos que se disputen durante la ronda de No Room for Racism en octubre y marzo, y antes del receso por el Mundial. También se hincarán en los últimos encuentros de la liga y en las finales de la Copa FA y de la Copa EFL.

La decisión fue dada a conocer a través de un comunicado en conjunto de los capitanes. “Hemos decidido seleccionar momentos significativos para arrodillarnos durante la temporada para resaltar nuestra unidad contra todas las formas de racismo y, al hacerlo, continuamos mostrando solidaridad por una causa común”, señalaron.

“Seguimos firmemente comprometidos con la erradicación de los prejuicios raciales y con la creación de una sociedad inclusiva con respeto e igualdad de oportunidades para todos”, añadieron.

La Premier se alista para un nuevo arranque, con varias novedades y figuras. El puntapié se dará este viernes, con el duelo entre el Crystal Palace y el Arsenal, el cual se disputará a partir de las 15.00 horas de Chile.