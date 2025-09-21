SUSCRÍBETE
El Deportivo

Barcelona golea al Getafe y no le pierde pisada al líder Real Madrid

Un doblete de Ferran Torres y otra anotación de Dani Olmo sirvieron para comandar la victoria por 3-0 sobre los azulones. Los culés quedaron a dos unidades de los merengues, que son punteros en solitario.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Con un doblete, Ferran Torres comandó la goleada del Barcelona ante el Getafe.

Barcelona sigue al acecho del Real Madrid. Por la quinta fecha de LaLiga, el elenco catalán venció por 3-0 al Getafe, con doblete de Ferran Torres, y quedó a dos puntos de igualar a los merengues, que marchan como exclusivos líderes del certamen español, con canasta perfecta.

Contrario al ritmo frenético al que están acostumbrados, los blaugranas se encontraron ante la impasibilidad del Getafe en los minutos iniciales. De entrada, el elenco visitante no proponía prácticamente nada y se enfocaba en refugiarse. No estaba en los planes salirse del libreto defensivo. La mezquindad de los Azulones marcó los primeros 10 minutos en el estadio Johan Cryuff, el pequeño recinto que reemplaza al Camp Nou en medio de los trabajos de remodelación.

Se suelta el Barça

Sin embargo, los pupilos de Hansi Flick no se iban a conformar con el cero. Rápidamente comenzaron a generar asociaciones en ataque con la misión de quebrar el cerrojo. A los 14′ lo conseguirían. Raphinha encaró por la derecha, jugó en profundidad a Dani Olmo, quien, con un taco soberbio, limpió toda la jugada. Por el centro del área apareció Ferran Torres para definir sin oposición.

Veinte minutos después llegó una nueva arremetida del delantero de la selección española. Sorpresivamente, medió una desatención defensiva del siempre ordenado Getafe. En una pelota detenida en ofensiva, el conjunto del sur de Madrid quedó mal parado y se propició un ataque de dos contra uno. Raphinha partió habilitado desde atrás de la mitad de cancha y asistió a Torres al espacio. El exjugador del Manchester City no falló el remate colocado (34′).

En el segundo tiempo, la tercera cifra se produjo a través de un expediente similar: aprovechando los huecos en el fondo. Un pelotazo de Marc Casadó encontró a Marcus Rashford lanzado en velocidad. El extremo inglés llegó hasta la última línea y tocó hacia atrás, para que Olmo marcara con la portería vacía (63′). Goleada y exhibición culé.

Con la victoria, el Barcelona llegó a los 13 puntos, dos menos que los que acumulan los merengues. En la próxima fecha, los catalanes visitarán al ascendido Oviedo.

Más sobre:FútbolLaLigaBarcelonaGetafeFútbol españolFútbol internacionalFerran TorresDani Olmo

