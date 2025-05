Marcelo Barticciotto está pendiente de los pasos que está dando Colo Colo a propósito de la salida de Jorge Almirón de la banca alba. En principio, por su eterna ligazón con el equipo popular, en el que es considerado como uno de los máximos ídolos de su historia. Y, luego, por su condición de comentarista televisivo.

En ese escenario, al exdelantero no le tiembla la voz al referirse a las posibilidades que están sobre la mesa ni a los factores que pueden influir en la designación del todavía potencial nuevo técnico albo. Esa condición variará cuando se logre el entendimiento económico con el actual entrenador y su entorno para la desvinculación definitiva.

Barticciotto le raya la cancha a Colo Colo ante especial disyuntiva de Gustavo Quinteros

El 7 del equipo albo que en 1991 levantó la Copa Libertadores de América es categórico en una consideración: que Colo Colo debe ser tomado como una prioridad. En ese sentido, manifiesta su evidente incomodidad ante el escenario que plantea la opción de Gustavo Quinteros, el primer nombre que maneja Blanco y Negro ante la partida de Almirón.

El exseleccionador boliviano y ecuatoriano, quien dirigió al Cacique y lo guio al título en la temporada 2022, es la opción más fuerte para reemplazar al interino Mariano Herrón en la banca de Boca Juniors. Lo respalda el título que consiguió con Vélez Sarsfield. Después de salir de Liniers, dirigió a Gremio, donde no cumplió con las expectativas y terminó saliendo.

Barticciotto es claro. “Si yo, como dirigente, te voy a contratar y me dices que estás esperando a Boca, no te contrato”, establece en una de sus intervenciones en el programa F90, de ESPN.

"SI YO COMO DIRIGENTE TE VOY A CONTRATAR Y ME DICES QUE ESTÁS ESPERANDO A BOCA, NO TE CONTRATO"



Marcelo Barticciotto entregó su punto de vista sobre la situación de Gustavo Quinteros y su opción de llegar al Cacique, quien primero estaría esperando una respuesta del Xeneize. pic.twitter.com/EdyUXOrzqB — ESPN Chile (@ESPNChile) May 22, 2025

El exfutbolista pone en duda que los albos puedan competir económicamente con una oferta xeneize al estratega. “No creo”, desliza. “¿Estás esperando a Boca? Bueno, sigue esperando a Boca“, complementa en su postura.

E insiste, consultado respecto de una respuesta aparentemente lógica. “No. ¿Para me digas eso a mí, a un club como Colo Colo? No, muchas gracias. Que siga esperando a Boca. Contrato a otro técnico. Yo no voy a depender de que Boca te diga que no para contratarte. No creo que Colo Colo esté en condiciones. Después, a todos les interesa Boca, sin dudas. Es un club grande, todo, pero Colo Colo también“, sentencia.