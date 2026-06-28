Benjamín Adriazola y Francisca Garrido se coronan campeones de la primera edición del Iquique Triathlon 2026

En una jornada marcada por un alto nivel competitivo y el espectacular entorno del borde costero de la capital de Tarapacá, Benjamín Adriazola y Francisca Garrido se consagraron como los grandes ganadores de la categoría Elite del 5150 Iquique Triathlon 2026, competencia que por primera vez se disputó en la ciudad bajo la licencia Ironman.

Adriazola se quedó con el triunfo en la categoría Elite Varones tras completar los 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de trote en un tiempo de (01:55:15). El segundo lugar fue para Nicolás Sáez, con (01:55:34), mientras que Raúl Arratia completó el podio con (01:58:49).

“Estoy muy contento con mi desempeño durante la carrera. Venimos haciendo un muy buen trabajo junto a mi entrenador y esta competencia fue un excelente test para evaluar en qué estamos y qué aspectos debemos seguir mejorando. Además, competir en Iquique fue una gran experiencia. La fecha en que se realiza, el clima y el circuito hacen que sea una carrera ideal para competir”, expresó el triatleta Elite, Benjamín Adriazola.

En la categoría Elite Damas, en tanto, Francisca Garrido se impuso con un registro de (02:10:25), seguida por Maite Tumani, con (02:14:02). El tercer lugar quedó en manos de la deportista oriunda de Iquique, Antonia Meza, quien hizo vibrar al público local al subir al podio tras finalizar la prueba en (02:16:08).

“Estoy muy contenta con el resultado. Fue una tremenda carrera y muy entretenida de principio a fin. También destacó que se realice en esta fecha, porque es muy estratégica para nuestra preparación y es muy importante contar en Chile con una competencia de este nivel. Me voy con muy buenas sensaciones y feliz de el trabajo junto a mi entrenadora, Ana María Lecumberri”, expresó la triatleta Elite Francisca Garrido.

La actuación de Antonia Meza fue uno de los momentos más destacados de la jornada, al transformarse en la única deportista oriunda de Iquique en subir al podio Elite de esta histórica primera edición del 5150 Iquique Triathlon, coronando una destacada actuación en la competencia.

“Fueron muchos meses de preparación para esta carrera. La distancia olímpica es muy explosiva, así que la estrategia era partir fuerte en la natación, aprovechar que conozco muy bien estas aguas por ser iquiqueña, darlo todo en el ciclismo y terminar el trote con lo que quedaba. Además, esta fecha es increíble; mientras en gran parte del país es invierno, acá se siente como estar en verano”, expresó la triatleta Elite Antonia Meza.

El 5150 Iquique Triathlon 2026 reunió a cientos de deportistas nacionales, consolidando a la ciudad como un nuevo destino para el triatlón de alto rendimiento y fortaleciendo su posicionamiento como sede de eventos deportivos de nivel internacional. La competencia fue organizada por el Club Deportivo Universidad Católica, junto a la Ilustre Municipalidad de Iquique, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y la Federación Chilena de Triatlón, bajo la licencia IRONMAN.