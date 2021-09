Buljubasich: “Gustavo Poyet cobró solo hasta el último día que trabajó, ni un peso más”

Universidad Católica volvió a los entrenamientos tras la salida de Gustavo Poyet y la derrota ante Palestino. Fue la primera práctica de los cruzados sin el técnico uruguayo y con Cristian Paulucci como DT interino. Al respecto, el gerente deportivo del club, José María Buljubasich, tuvo sensaciones positivas y advirtió que buscarán un entrenador definitivo desde esta misma tarde.

“Hoy en la mañana hicimos la presentación del cuerpo técnico interino al plantel y vi un buen entrenamiento, de buen ánimo, así que eso es un buen indicio (...) Realmente vamos a empezar hoy a la tarde a revisar, analizar las disponibilidades, las situaciones de cada uno de los candidatos y ahí veremos qué tan fácil o tan difícil puede ser traer a alguien en este momento”, sostuvo.

El Tati aseguró que la UC no ha hablado con ningún posible entrenador hasta ahora, y recalcó que la búsqueda recién comenzará desde hoy. “Muchas de las cosas que salieron son especulaciones que, probablemente, en el análisis sean ciertas, pero nosotros no hemos hablado con ningún entrenador, no hemos analizado nada. Algunos pueden pensar que nos estamos demorando, pero es una forma de trabajar que tenemos hace años. Primero hay que cerrar los temas. No estábamos esperando que Gustavo se fuera. Teníamos muchas expectativas de ganar los tres partidos que pasaron y estar en la punta”, confesó.

Junto con eso, el exarquero récord del fútbol chileno tuvo palabras de agradecimiento para Poyet. Reveló que el charrúa y sus colaboradores solo cobraron hasta este martes: “Con Gustavo nos juntamos el lunes, en la mañana. Una reunión buena. Se llegó a un acuerdo y a enteder que la irregularidad del equipo podía atentar contra el objetivo del tetracampeonato. Hay que recalcar que Gustavo cobró solamente hasta el día que trabajó, hasta el 31 de agosto. No cobraron ni un peso más, ni él, ni Diego, ni Panos. Se firmó un acuerdo muy rápido, muy caballeroso y quiero destacar la actitud de Gustavo en ese sentido”.