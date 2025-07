Campeón del mundo con Francia se lanza con todo contra el polémico Lamine Yamal

La irrupción de Lamine Yamal no ha dejado indiferente al mundo del fútbol. Para bien o para mal. Porque a sus cortos 18 años recién cumplidos, el jugador estrella de Barcelona, no genera opiniones en gris: se odia o se admira. Fuerte contraste en su calidad deportiva y su errático comportamiento fuera de la cancha.

Así queda claro en la reciente intervención de Adil Rami, exdefensor de origen marroquí, quien fue campeón del mundo con la selección de Francia en Rusia 2018. En su canal de Twitch, el galo destacó las enormes cualidades del jugador hispano. Pero, así también, criticó sin reservas, su actitud fuera de la cancha.

“Hace dos meses que, humanamente hablando, no puedo ni verlo. Me importan un carajo los que no están contentos, los fans del Barça, los fans de Lamine Yamal... Me importan muy poco. En cuanto al fútbol, nada que decir. Es un crack. Seguramente ganará muchos Balones de Oro, Copas de Europa y todo lo que ustedes quieran. Pero, humanamente hablando, que le den por culo”, explicó Rami en su cuenta oficial.

Las polémicas del 10

Una de las actitudes que más molestó al francés fue el criticado gesto del futbolista del Barça hacia Cristiano Ronaldo, en la final de la UEFA Nations League, torneo en el que Portugal venció en los penales a la selección de España.

Los lusos hicieron el pasillo a los hispanos, una vez terminado el partido. Sin embargo, cuando el azulgrana fue a buscar la medalla de plata, CR7 le tendió la mano y el extremo apartó la mirada al lusitano. Una imagen que se hizo viral y encendió las especulaciones.

Otra situación que no se le escapó a Rami fue la controvertida fiesta de cumpleaños de Yamal. El joven astro del Barça no se amilanó en celebraciones y organizó una alocada jornada que contó con la presencia de familiares, compañeros en el Barcelona, cantantes, celebridades del mundo del streaming y hasta contrató a un grupo de personas con enanismo para animar el espectáculo, al más puro estilo de la película El Lobo de Wall Street.

“Organiza fiestas y ya se habla de sus fiestas. ¡Espera un poco, hijo de p...! Viene, se queda con el número 10 y se pone a hacer cosas ostentosas con diamantes grandes... Se cree estadounidense. Es una mierda”, advirtió Rami.

