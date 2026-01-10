Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizan un emotivo momento en la exhibición que realizaron en Corea del Sur
Los dos mejores tenistas del mundo hicieron una pausa, para que un niño cumpliera su sueño de jugar ante la estrella española. Mira aquí las imágenes.
El año calendario y la temporada para Carlos Alcaraz y Jannik Sinner comenzó en Corea del Sur. Los dos mejores tenistas del mundo, según el raking ATP, realizaron una exhibición en dicho país y mostraron lo mejor de su talento en una jornada, que según la prensa internacional, “fue distendida, espectacular, con buen humor y con el tablero situado en un segundo plano”.
Claro que lo que marcó el partido fue el momento en que el deportista italiano decidió darle su raqueta a un niño que se encontraba entre el público. Si bien, estos gestos ya son comunes entre los top ten, en esta ocasión la cara del infante y los sinceros gestos de alegría de ambos atletas llenaron de emoción a los doce mil presentes en el evento y a quienes lo vieron a través de la pantalla.
Todo ocurrió en el segundo set del encuentro, cuando el marcador estaba 2 a 2 y 40-30 a favor de Alcaraz. Fue entonces, cuando el número 2 del orbe le pasó su raqueta al afortunado muchacho y después de un intento fallido, colocó un tiro cruzado que sorprendió al hispano, desató la alegría de su rival y la ovación del público.
Finalmente, el top one se llevó el set y el partido al ganar en tie break por 8-6 y dejar el marcador 7-5 y 7-6 en casi dos horas de partido.
Un bálsamo para Carlos Alcaraz
El murciano comenzó disfrutando su regreso a las canchas, tras las vacaciones, luego de un fin de año convulsionado. Es que tras varios años juntos, decidió despedir a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, a mediados de diciembre.
“Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, fue el anunció que hizo Alcaraz en redes sociales.
Tras ello, sin entrar en detalles, Ferrero se declaró “dolido” y afirmó que las causas del quiebre se debían a que “ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado”.
Finalmente, Alcaraz decidió nombrar a Samu López como su nuevo coach, ya que venía trabajando en su equipo desde hace ya un año, y ahora se prepara para competir en el Grand Slam de Australia, el único que no ha ganado en su exitosa carrera.
Mira el momento emotivo en la exhibición de Alcaraz y Sinner:
