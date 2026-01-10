SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizan un emotivo momento en la exhibición que realizaron en Corea del Sur

    Los dos mejores tenistas del mundo hicieron una pausa, para que un niño cumpliera su sueño de jugar ante la estrella española. Mira aquí las imágenes.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Sinner y Alcaraz se enfrentaron en una exhibición en Corea del Sur. Foto: @janniksin.

    El año calendario y la temporada para Carlos Alcaraz y Jannik Sinner comenzó en Corea del Sur. Los dos mejores tenistas del mundo, según el raking ATP, realizaron una exhibición en dicho país y mostraron lo mejor de su talento en una jornada, que según la prensa internacional, “fue distendida, espectacular, con buen humor y con el tablero situado en un segundo plano”.

    Claro que lo que marcó el partido fue el momento en que el deportista italiano decidió darle su raqueta a un niño que se encontraba entre el público. Si bien, estos gestos ya son comunes entre los top ten, en esta ocasión la cara del infante y los sinceros gestos de alegría de ambos atletas llenaron de emoción a los doce mil presentes en el evento y a quienes lo vieron a través de la pantalla.

    Todo ocurrió en el segundo set del encuentro, cuando el marcador estaba 2 a 2 y 40-30 a favor de Alcaraz. Fue entonces, cuando el número 2 del orbe le pasó su raqueta al afortunado muchacho y después de un intento fallido, colocó un tiro cruzado que sorprendió al hispano, desató la alegría de su rival y la ovación del público.

    Finalmente, el top one se llevó el set y el partido al ganar en tie break por 8-6 y dejar el marcador 7-5 y 7-6 en casi dos horas de partido.

    Foto: @carlitosalcarazz / Instagram. pc

    Un bálsamo para Carlos Alcaraz

    El murciano comenzó disfrutando su regreso a las canchas, tras las vacaciones, luego de un fin de año convulsionado. Es que tras varios años juntos, decidió despedir a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, a mediados de diciembre.

    “Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, fue el anunció que hizo Alcaraz en redes sociales.

    Tras ello, sin entrar en detalles, Ferrero se declaró “dolido” y afirmó que las causas del quiebre se debían a que “ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado”.

    Finalmente, Alcaraz decidió nombrar a Samu López como su nuevo coach, ya que venía trabajando en su equipo desde hace ya un año, y ahora se prepara para competir en el Grand Slam de Australia, el único que no ha ganado en su exitosa carrera.

    Mira el momento emotivo en la exhibición de Alcaraz y Sinner:

    Más sobre:TenisCarlos AlcarazJannik SinnerAlcaraz vs Sinner

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania afirma haber atacado base petrolera en Rusia y objetivos militares en territorios ocupados

    Bomberos de Coronel denuncia que voluntario de la institución habría provocado incendio forestal en Patagual

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Von der Leyen expresa el “pleno apoyo” a las protestas en Irán y condena la “violenta represión”

    Para combatir acciones criminales: Colombia anuncia proyecto para construir Escudo Nacional Antidrones

    Jara afirma que el PC tiene una “tarea pendiente” en relaciones internacionales y promoción de los DD.HH.

    Lo más leído

    1.
    El plan de Tom Pidcock: doble medallista de oro olímpico en ciclismo se preparará en Chile para la próxima temporada

    El plan de Tom Pidcock: doble medallista de oro olímpico en ciclismo se preparará en Chile para la próxima temporada

    2.
    La increíble cifra que pagó Cruzeiro por Gerson Santos y que lo transformó en el traspaso más caro de Sudamérica

    La increíble cifra que pagó Cruzeiro por Gerson Santos y que lo transformó en el traspaso más caro de Sudamérica

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    Bomberos de Coronel denuncia que voluntario de la institución habría provocado incendio forestal en Patagual
    Chile

    Bomberos de Coronel denuncia que voluntario de la institución habría provocado incendio forestal en Patagual

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”
    Negocios

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    La recuperación de las isapres permite también un salto histórico en sus fuerzas de venta

    Fabio Valdés, presidente del grupo Penta: “Quiroz es el segundo Büchi”

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    Patricio Farías y Catalina Salata brillan en el cierre del Huilo Huilo Outdoor Experience
    El Deportivo

    Patricio Farías y Catalina Salata brillan en el cierre del Huilo Huilo Outdoor Experience

    Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizan un emotivo momento en la exhibición que realizaron en Corea del Sur

    “Seguramente serán bajas”: Pellegrini lamenta las nuevas lesiones en el Betis tras el costoso empate ante Oviedo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile
    Cultura y entretención

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Ucrania afirma haber atacado base petrolera en Rusia y objetivos militares en territorios ocupados
    Mundo

    Ucrania afirma haber atacado base petrolera en Rusia y objetivos militares en territorios ocupados

    Von der Leyen expresa el “pleno apoyo” a las protestas en Irán y condena la “violenta represión”

    Para combatir acciones criminales: Colombia anuncia proyecto para construir Escudo Nacional Antidrones

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza