Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizan un emotivo momento en la exhibición que realizaron en Corea del Sur

El año calendario y la temporada para Carlos Alcaraz y Jannik Sinner comenzó en Corea del Sur. Los dos mejores tenistas del mundo, según el raking ATP, realizaron una exhibición en dicho país y mostraron lo mejor de su talento en una jornada, que según la prensa internacional, “fue distendida, espectacular, con buen humor y con el tablero situado en un segundo plano”.

Claro que lo que marcó el partido fue el momento en que el deportista italiano decidió darle su raqueta a un niño que se encontraba entre el público. Si bien, estos gestos ya son comunes entre los top ten, en esta ocasión la cara del infante y los sinceros gestos de alegría de ambos atletas llenaron de emoción a los doce mil presentes en el evento y a quienes lo vieron a través de la pantalla.

Todo ocurrió en el segundo set del encuentro, cuando el marcador estaba 2 a 2 y 40-30 a favor de Alcaraz. Fue entonces, cuando el número 2 del orbe le pasó su raqueta al afortunado muchacho y después de un intento fallido, colocó un tiro cruzado que sorprendió al hispano, desató la alegría de su rival y la ovación del público.

Finalmente, el top one se llevó el set y el partido al ganar en tie break por 8-6 y dejar el marcador 7-5 y 7-6 en casi dos horas de partido.

Foto: @carlitosalcarazz / Instagram. pc

Un bálsamo para Carlos Alcaraz

El murciano comenzó disfrutando su regreso a las canchas, tras las vacaciones, luego de un fin de año convulsionado. Es que tras varios años juntos, decidió despedir a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, a mediados de diciembre.

“Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, fue el anunció que hizo Alcaraz en redes sociales.

Tras ello, sin entrar en detalles, Ferrero se declaró “dolido” y afirmó que las causas del quiebre se debían a que “ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo las dos partes. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir. Esto es realmente lo que ha pasado”.

Finalmente, Alcaraz decidió nombrar a Samu López como su nuevo coach, ya que venía trabajando en su equipo desde hace ya un año, y ahora se prepara para competir en el Grand Slam de Australia, el único que no ha ganado en su exitosa carrera.

Mira el momento emotivo en la exhibición de Alcaraz y Sinner: