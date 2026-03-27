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    Carlos Caszely le da una nueva estocada a Juan Martín Lucero tras la lesión del argentino

    El ídolo de Colo Colo cuestionó la preparación del futbolista de la U que tuvo que abandonar el duelo contra Unión La Calera tras ocho minutos en cancha.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Juan Martín Lucero sufrió una nueva lesión en la U. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Juan Martín Lucero llegó a Universidad de Chile con la meta de transformarse en uno de los goleadores de los universitarios en la temporada 2026. Los azules realizaron una importante inversión para poder traerlo de vuelta al fútbol chileno tras su paso por Colo Colo, pero el ariete argentino no ha podido retribuir aquello dentro de la cancha.

    Hasta el momento, Lucero no ha marcado goles vistiendo la camiseta universitaria. Para encontrar su último gol oficial es necesario remontarse al 10 de mayo de 2025, cuando convirtió para Fortaleza en un partido del Brasileirao ante Juventude. Desde entonces han transcurrido 320 días sin convertir.

    Para peor, el físico tampoco ha sido amable con él. El episodio más reciente ocurrió el pasado martes 24 por la Copa de la Liga. Si bien el técnico Fernando Gago lo incluyó dentro del once titular, el adiestrador argentino debió buscar rápidamente una variante, pues a los ocho minutos el cuerpo del ariete no dio más.

    “Es una cuestión lógica del deporte apoyar al futbolista, tratar de darle las mejores herramientas para que vuelva de la lesión y poder contar con ellos”, señaló el entrenador tras el duelo.

    Uno puede compartir situaciones, pero el momento del jugador y cómo decide el jugador en ese momento es muy personal”, agregó.

    Esta no fue la primera vez que a Lucero le ocurre algo similar. Antes, El 5 de marzo, en el compromiso ante Palestino por la Copa Sudamericana, también debió ser sustituido por una lesión y recién pudo volver el fin de semana pasado para medirse contra Deportes La Serena.

    Considerando este panorama, el exfutbolista Carlos Caszely tomó la palabra y apuntó a un hecho clave para la merma física del delantero, descartando aspectos espirituales por el pasado albo de Lucero.

    ¿Karma? El karma en el fútbol no existe. Las lesiones musculares vienen por la mala preparación”, comentó en diálogo con Redgol.

    Para el ídolo de Colo Colo todo se debe a “una mala preparación, mala elongación, mal sueño, poco descanso... las lesiones vienen por otros motivos. Cuando no haces un buen trabajo físico en la semana, te lesionas”, argumentó.

    El primer golpe de Caszely

    Solo días después de que Juan Martín Lucero firmara con Universidad de Chile, Carlos Caszely le había restado importancia a la incorporación de los azules. “Son profesionales, tienen que ir a donde más les paguen, porque después nadie los ayuda cuando dejan de jugar al fútbol. Igualmente, no hay que olvidarse que Lucero salió mal de Colo Colo, así que da lo mismo”, apuntó hace algunas semanas a El Deportivo.

    “Colo Colo es muy grande para preocuparse de estas pequeñeces. Va a ser difícil cuando le toque jugar en el Monumental, aunque depende de la personalidad de cada jugador y cómo le afecta ese tipo de ambiente. Hay que ver cómo viene, porque estaba de reserva en Brasil. Yo le doy muy poca importancia”, concluyó.

    Por lo pronto, Universidad de Chile deberá prepararse para enfrentar la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Los universitarios tendrán que visitar a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida el martes 31 de marzo a partir de las 18.00 horas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCarlos CaszelyJuan Martín LuceroUniversidad de ChileLa U

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