Carlos Palacios tiene nuevo entrenador: Boca Juniors presenta a Miguel Ángel Russo

Boca Juniors vive días de cambios. El elenco xeneize presentó este lunes a Miguel Ángel Russo, quien se hará cargo del equipo, pensando en dejar atrás la crisis que los acompañó durante toda la primera parte del año. “Es un día muy especial, presentamos al último entrenador que nos regaló la Copa Libertadores”, señaló de entrada Juan Román Riquelme, presidente del elenco transandino.

“Estoy muy contento. Conozco el mundo Boca, se lo que vamos a competir y a jugar. Estar en este momento, en este lugar, es una alegría muy grande. Cuando tomo decisiones es porque sigo feliz, me gusta lo que hago, lo amo. Estoy muy bien con mi cuerpo técnico. En los últimos años he logrado muchos campeonatos”, señaló el DT de 69 años.

El estratega llega tras un paso por San Lorenzo, donde alcanzaron las semifinales del Torneo de Apertura. En su palmarés asoman múltiples títulos, el último fue la Copa de la Liga con Rosario Central, en 2023. En Boca estuvo entre 2006 y 2007, período en el que ganó la Libertadores, y entre 2019 y 2020, donde consiguió un campeonato de Primera División y una Copa de la Liga.

En esa línea, el técnico abordó su polémica salida del Ciclón, luego de que el presidente del club asegurara que faltó a la verdad al negociar con Boca. “Se han dicho muchas tonterías. Muchos presidentes fueron futbolistas y saben como manejarse, es distinto a uno que no lo fue. Hemos cumplido los pasos. Siempre hemos estado hablando. No por haberme ido del club, cortamos el diálogo. Román siempre me llamaba, hablamos... no es de ahora. Hemos mantenido una relación muy cerrada, como creo que tiene que ser. Tiene los mismos códigos que yo. Estas son las formas. Se han dicho cosas que no son verdad”, lanzó.

De cara al Mundial

Russo asume en Boca a solo días del Mundial de Clubes, donde comparten grupo con el Benfica, Bayern Múnich y Auckland City. “Son eventos muy altos. Este club tiene merecido disputarlo, por su grandeza. Bienvenido sea, Dios me da la posibilidad de competir en esto”, dijo.

De paso, el entrenador hizo una defensa a su último paso en la escuadra xeneize, marcado por el comienzo de la pandemia. “Eso nos mata. Nos para cinco o seis meses. Hubo que competir semifinales con la Bombonera vacía, no es lo mismo. Me hago cargo, siempre he guardado silencio, pero nos tocó una etapa muy difícil. Es una realidad que muy pocos dicen y se acuerdan”, puntualizó.

“Yo siempre competí, lo busqué. Se me dan un montón de cosas y estas son algunas que aparecen. En mi mente no estaba. Tenía otras decisiones tomadas de antemano, aparece San Lorenzo y aparece Boca, pero después de que quedé eliminado, no antes”, añadió sobre su retorno.

Finalmente, abordó sus primeras impresiones del plantel, donde está Carlos Palacios. “Estamos hablando mucho de forma privada. Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. Boca es Boca y siempre está latente la posibilidad de sumar jugadores nuevos. Hay que ver lo que viene y lo que hay. Román y la gente del consejo se está moviendo, pero hay calma y tranquilidad”, destacó.