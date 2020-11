Católica se trae el botín de Uruguay

Universidad Católica se trae el botín completo de Uruguay. Los cruzados lograron una importante victoria de 1-2 en Montevideo, sobre el River Plate del histórico Jorge Fossati, en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

La previa le presentó un problema a Ariel Holan, porque Germán Lanaro quedó repentinamente fuera de la citación. Sumado a la ausencia del suspendido Huerta, la UC tuvo que presentar una pareja de centrales inédita: Asta-buruaga y Parot. Además, las presencias de Núñez y Buonanotte en el medio hicieron que el sacrificado fuera Lezcano. Los Darseneros, que solo tienen uruguayos en su plantel, ponían sus fichas en Matías Arezo, su delantero estrella, de 18 años. El ariete mostró cosas que lo hacen diferente y que le prevén un futuro prometedor.

Ni el más optimista de los cruzados pensó que el inicio del juego fuese tan favorable. No solo por el nivel mostrado, sino porque lo reflejó en un gol tempranero. Minuto 9 y Zampedri abre la cuenta con una volea, tras un tiro libre de Buonanotte. La media hora inicial fue muy buena de la UC, controlando el balón y generando opciones. En los 23′, el delantero argentino casi concreta el doblete pero su remate dio en un poste. River no descifró el accionar de los cruzados, quedando desacomodados varias veces. La línea de tres puesta por Fossati daba espacios.

Antes del descanso, el elenco darsenero encuentra el empate gracias a un cabezazo de Piriz, luego de un córner. El local terminó mejor que como comenzó, permitiendo un segundo tiempo tan abierto como incierto. Para Católica sí que era incierto porque se quedó sin el goleador. Zampedri no volvió del entretiempo, ya que quedó afectado de un durísimo choque de cabezas con Guzmán Rodríguez. El Toro no pudo retornar al campo para el segundo lapso. Lo reemplazó Valencia.

Si el inicio del primer tiempo fue bueno, el complemento no. La Católica no tuvo control, apostó erróneamente al pelotazo largo, saltándose al mediocampo. Zafó porque en los 52′ se anularon un gol a River. La presencia de Buonanotte tan cargado a la derecha le hizo perder influencia al Enano, que no es puntero pero debe cumplir donde lo ponen. Luego de una hora de juego, entró Lezcano por el ex River para tratar de contrarrestar el dominio uruguayo.

La fortuna estuvo de la mano del campeón chileno porque se encontró con una ocasión inmejorable para el 1-2: un penal por una mano. Pese a que Aued no remata bien, la pelota entró y eso es lo que importa. Luli volvió a acertar desde los 12 pasos.

Un plus que mostró el elenco de Holan fue que se mostró maduro para trabajar el prtido cuando lo pasó mal y fue superado por el rival. El 1-2 fue un golpe duro para los uruguayos.

La UC queda con la primera opción de seguir en la Sudamericana. Se le abre el apetito al puntero del torneo local.

Ficha del partido

River Plate 1: Olveira; Viera, Salaberry (86′, Olivera), G. Rodríguez; N. Rodríguez, Montiel (86′, Leites), Piriz, Ospitaleche (77′, Alonso), Bonifazi; Arezo (89′, Borbas) y Neris (77′, González). DT: J. Fossati.

U. Católica 2: Dituro; Fuenzalida, Asta-buruaga, Parot, Cornejo; Núñez (55′, Rebolledo), Saavedra, Aued; Buonanotte (60′, Lezcano), Zampedri (46′, Valencia) y Puch. DT: A. Holan.

Goles: 0-1, 9′: Zampedri, con una volea tras tiro libre de Buonanotte. 1-1, 45′+3′: Piriz, cabezazo tras un tiro de esquina. 1-2, 72′: Aued, de penal, luego de una mano de River.

Árbitro: J. Méndez (PAR). Amonestó a Salaberry; Puch, Lezcano.

Estadio Parque Viera, Montevideo. Sin público.