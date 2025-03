César Pinares aún no se explica su salida de la UC: “No tengo idea por qué no seguí; no sé qué habrá pasado”

César Pinares (33) oficializó su llegada a Deportes Limache tras culminar su segunda etapa en Universidad Católica, donde tuvo una polémica salida. En una entrevista con El Deportivo, el mediocampista habló sobre su nueva etapa en el equipo recién ascendido a Primera División y contó detalles de su partida de la UC.

¿Cómo evalúa su llegada a Deportes Limache?

Mi llegada a Limache fue una decisión muy buena para mí. Llegué a un lugar donde lo que se me ofreció es tal cual lo que me dijeron, así que contento por eso, contento por el grupo al que llegué, a un club que tiene ganas de seguir creciendo y que obviamente eso fue bastante llamativo para mí.

¿Cómo se dio su arribo? ¿Tuvo algo que ver Alfonso Parot en su llegada al equipo?

Con el Poncho por una cuestión de amistad siempre estábamos en contacto. Obviamente, más allá de la broma que me decía de llegar al club, que estuviéramos juntos, que había un lindo grupo, lindos jugadores, es el presidente César Villegas el que me llama personalmente. Tuvimos un par de días de conversación y realmente él gestó mi llegada, fue bastante claro, bastante sincero y obviamente fue algo que a mí me llamó la atención y me motivó para venir a jugar acá a Limache.

¿Tuvo otras ofertas?

Acá en Chile sí, sí tuve. La última parte del pasado mes o las últimas tres semanas tuve bastante contacto con un par de equipos. Tuve acercamientos concretos, pero no se llegó a acuerdo, hubo ofertas que quedaron en el aire y lo del Limache fue algo bastante serio y bueno para mí.

César Pinares en su presentación oficial como nuevo jugador de Deportes Limache. Foto: @cdlimache

¿No es un retroceso en su carrera?

Yo personalmente lo veo de otra manera, no lo veo para nada como un retroceso. Es un desafío personal que tengo, el presidente acá me me dijo cuáles son las expectativas del club, no son expectativas bajas de solo mantenerse en la categoría. Entonces, obviamente esas son cosas que que a mí me motivan, volver a competir contra los clubes en Chile, así que para nada lo veo como un retroceso.

¿Qué evaluación haces de tu estadía en la UC? Sobre todo en su segundo proceso en el club.

La evaluación, si la comparamos con la primera, obviamente que no fue lo mismo en cuanto a resultados. En el club siempre el objetivo es salir campeón, es lograr copas internacionales y eso no se pudo dar en esta segunda pasada. Son cosas que pasan en el fútbol, a veces unos ganan y otros pierden, y obviamente que siempre va a resonar más cuando el equipo está llamado a ser uno de los candidatos al título o a clasificar a alguna copa internacional. Yo me quedo con mi cabeza tranquila de que por mi parte puse todo a disposición para poder estar de buena manera para rendir.

¿Qué factores determinaron su salida de la UC?

La verdades es que no tengo ni idea por qué no seguí en la Uc. No sé qué habrá pasado, ya que no negociamos nunca. Por parte de ellos me lo dijeron, que había interés que siguiera, y después no hubo una conversación para renovar, así que no sé qué habrá pasado. Pero bueno, me quedo tranquilo de que hice todo lo que tenía que hacer, ellos sabían el jugador que yo soy, y después no se negoció.

¿Le dijeron en la cara que no lo querían o se enteró por la prensa?

Desde el club, cuando hubo la reunión, la información que se me pasó a mí era que ellos querían contar conmigo para este torneo y esa fue la última conversación que tuve con el club directamente, con el técnico y con el gerente deportivo. Después no supe nunca más de ellos, así que obviamente yo me di por entendido de que no iban a contar conmigo. Tiempo después, cuando salió en la prensa me avisaron unos amigos la información que no iba a seguir en el club, y al tiempo después me llegó un mensaje del mandamás, diciendo que gracias por estar en el club y no sé qué.

¿Le dolió como salió de Católica?

No, la verdad que en el fútbol he vivido cosas peores, así que no me extraña nada. He vivido tantas cosas que no me extrañó terminar de esa forma. Si lo hacen con jugadores de casa, que podía quedarle a uno, así que no me sorprendió la manera.

¿Tenías intenciones de seguir en el club?

Obviamente, cuando se me comunicó el año pasado que iban a contar conmigo, claramente la intención era que Católica iba a tener la posibilidad de negociar de los primeros. Después fueron cambiando las cosas y al poco tiempo entendí que no iban a contar conmigo y empecé a buscar otros horizontes.

Castillo y Parot acusan que a los históricos de la UC no se les trata bien. ¿Comparte?

Si ellos lo dicen, que son de casa, por algo es.

¿Y sientes que a ti se te trató mal?

En el fútbol he vivido tantas cosas, y cosas peores, que no me extrañaba la forma en que se podía dar mi salida de ahí. Así que no, no pasa nada, ellos están en el derecho de elegir a quién quieren en el club y a quién no, así que por ese lado no estoy sentido.

¿Cómo era su relación con Tiago Nunes?

Una relación buena, pero de entrenador a jugador, profesional.

¿Pudo hablar con él sobre su situación en el club?

Si, en su momento me preguntó si yo quería seguir en Católica, porque él quería contar conmigo, esto fue a mitad de año. Ya después no sé qué habrá pasado. Luego no se conversó porque yo ya estaba fuera del club, si yo ya no pertenecía al equipo obviamente no había razón para tener una conversación, así que cuando salí de ahí no tuvimos más contacto.

¿Cree usted que se han hecho mal las cosas en la UC durante los últimos años?

Sí, obviamente hay cosas que no se han hecho bien, eso está a la vista. No tengo para qué decirlo yo, hay cosas que internamente uno comprende más que los que están afuera, pero que yo me las dejo para mí. Obviamente la gente sabe, la gente no es tonta, sabe las cosas que se han hecho bien y que se han hecho mal.