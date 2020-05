Channing Frye arremete contra Jordan: “Hoy nadie querría jugar con él”

Channing Frye, campeón de la NBA con Cleveland Cavaliers en 2016, arremetió contra Michael Jordan.

En una entrevista con el podcast Talkin Blazers de la cadena NBC, declaró que "Michale Jordan es increíble, pero su trabajo en el equipo era anotar. ¿Verdad? Contó con uno de los primeros equipo con dos 'tweeners' como Dennis Rodman y Scottie Pippen. Rodman y Pippen... y podemos apuntar a Toni Kukoc y a Ron Harper, que no recibieron el crédito suficiente"

En medio de la conversación relacionada al documental The Last Dance, Frye prosiguió: "Michael Jordan sólo tenía un trabajo, que era anotar. Y eso lo hizo a un ritmo asombroso. Pero no creo que su forma de ganar pudiese trasladarse a hoy en día. Los jugadores no querrían jugar con él", indicó.

"Michael Jordan anotaría 50 puntos... No, no lo haría. Todos les harían un doble marcaje", complementó.

Por último, abrió un nuevo frente al decir que “nunca tuve a Michael Jordan como mi mejor jugador de todos los tiempos. Me gusta argumentar que LeBron es el mejor de todos los tiempos”.