El Deportivo

Chile cae ante Alemania en su segundo partido en el Mundial de vóleibol

La escuadra nacional no pudo ante los teutones en su segundo partido de la cita planetaria. En el debut habían perdido ante Eslovenia.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Chile cae ante Alemania en su segundo partido en el Mundial de Voleibol.

La selección chilena de vóleibol continúa su participación en el Mundial de Filipinas 2025, un torneo que marca el regreso del equipo adulto a la máxima cita planetaria después de 43 años. El conjunto dirigido por Daniel Nejamkin acumuló este lunes su segunda caída consecutiva, esta vez ante Alemania, décima en el ranking de la Federación Internacional (FIVB).

El cuadro europeo se impuso con claridad por 3-0, con parciales de 25-17, 25-23 y 25-21. El trámite mostró a Chile con un inicio dubitativo en el primer set, donde los germanos marcaron diferencias. En la segunda manga, el equipo nacional elevó su nivel, aunque no alcanzó para tener ventaja. El tercer parcial tuvo un desarrollo similar al primero: resistencia chilena, pero sin éxito.

La principal figura del combinado europeo fue su capitán, György Grozer, quien anotó 19 puntos. En la escuadra chilena destacó Vicente Parraguirre, máximo anotador del equipo con 14 tantos. Pese a su aporte, el poderío físico y la experiencia internacional de Alemania terminaron marcando el desenlace.

Con este resultado, Chile queda con registro de dos derrotas en el Grupo E. En su estreno había caído por 0-3 frente a Eslovenia, sexta del ranking mundial. En aquel compromiso, los parciales fueron 25-19, 25-20 y 25-16.

Chile no pudo ante Alemania.

La conformación del Grupo E anticipaba un escenario complejo. Además de Alemania y Eslovenia, Chile comparte zona con Bulgaria, selección número 12 del ranking. Los tres rivales europeos forman parte del circuito habitual de la Liga de Naciones (VNL) y cuentan con rodaje permanente en torneos de primer nivel, a diferencia de Chile, que ocupa la posición vigesimonovena en el escalafón planetario. El próximo desafío del equipo será este miércoles 17 de septiembre, desde las 02:30 horas de Chile.

En la antesala, el técnico Nejamkin había adelantado la magnitud del reto: “Sabemos que estamos ante un desafío enorme, pero estamos motivados y con la seriedad que requiere este torneo. Cada partido será una oportunidad de mostrar nuestro mejor nivel y aprender de los rivales”.

La presencia en Filipinas tiene un valor histórico para el vóleibol chileno. Desde el Mundial de Argentina 1982 que la selección adulta masculina no participaba en un evento de esta categoría.

