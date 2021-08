Chile renuncia a la organización de la Copa Libertadores femenina

La Copa Libertadores femenina no se jugará en Chile. La federación renunció a la organización del certamen continental en respuesta a la decisión de la Conmebol de cambiar el formato del certamen y, con ello, cambiar la sede de la definición de la competencia de clubes.

“La Federación de Fútbol de Chile declara que hoy martes 3 de agosto, le comunicó a Conmebol su decisión de no organizar en Chile la Copa Libertadores Femenina 2021, debido al cambio de formato del torneo, que implica sacar del territorio nacional la final del certamen”, explica la organización, mediante un comunicado oficial.

Santiago Morning, en la última Copa Libertadores.

Un cupo en entredicho

Santiago Morning y Universidad de Chile habían sido anunciados como los representantes chilenos en el torneo. A Chile se le había asignado un tercer cupo como anfitrión, que ahora queda en entredicho.

La determinación no obstará a que Chile mantenga el otro compromiso que había asumido. “Al mismo tiempo, Conmebol confirmó a Chile como sede de las Eliminatorias Sub 20 Femenina, en febrero próximo, certamen que clasifica para la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA en agosto de 2022″, añade el mismo instrumento.