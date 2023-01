Chile suma un nuevo abandono en el Dakar: Lucas del Río se despide de la competencia tras problemas mecánicos

La Etapa 4 deja un recuerdo amargo para la comitiva chilena que está disputando el Dakar en Medio Oriente. Fue un miércoles que arrancó con la ilusión de una victoria de Etapa para José Ignacio Cornejo, pero que terminó con una corrección que lo dejó segundo, un problema de combustible para Francisco “Chaleco” López y dos abandonos.

Estos últimos fueron John Medina y Lucas del Río, quienes se despidieron de Arabia Saudita por diferentes motivos. Mientras que John Medina tuvo un accidente durante la competencia que lo dejó en el hospital, del Río sufrió con problemas mecánicos que finalmente no lo dejaron seguir.

De hecho su abandono se supo muchas horas después del final de la Etapa, siendo confirmado durante la madrugada del día jueves. La situación se produjo por problemas con el auto que vinieron manifestándose desde el primer día de competencia. En la Etapa 1 tuvo que ser reenganchado y ahora eso se repitió.

El chileno recién llegó a las 00:30 del jueves al Campamento, tras un rescate que se efectuó durante la noche del miércoles y muy fuera del horario de competencia. Durante el desarrollo de la Etapa 4 fue él quien remolcó a Chaleco López luego de que el tres veces campeón del Dakar se quedará sin gasolina.

Eso sí, del Río no abandonará Arabia Saudita, ya que seguirá disputando la “Dakar Experience”, una subdivisión creada por la organización para que los pilotos que abandonan tempranamente puedan seguir corriendo y así no pierdan todo lo invertido en la carrera. Obviamente sus tiempos y resultados no entran en los registros de la competencia oficial.