Chile vence a Colombia y se queda con el quinto lugar del vóleibol de Santiago 2023

Chile venció a Colombia en la definición por el quinto puesto del vóleibol piso en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y finaliza la competencia en su mejor participación histórica. El elenco nacional fue siempre superior y venció por 3-0 en el total a la escuadra cafetera.

La superioridad del equipo chileno fue permanente. Claro que los set no fueron sencillos. En el primero, el marcador indicó 25-21. Luego fue 25-20 y finalmente la distancia más alta, de 27-17. El aporte de Beatriz Novoa fue fundamental, con 20 puntos conseguidos. En el tercer set, Petra Schwartzman fue la encargada de cerrar la participación de las dirigidas por Eduardo Guillaume con la cifra definitiva.

En su exhibición en la capital, la escuadra nacional cayó ante República Dominicana (0-3), venció a Colombia (3-0), perdió ante México (1-3), luego ante Argentina (2-3) en los cuartos de final, superó a Cuba (3-0) y culminó ante las colombianas por el mismo marcador que en la fase de grupos.

Eduardo Guillaume celebra tras el triunfo de Chile. Foto: Dante Fernandez/Santiago 2023 vía Photosport

Un triunfo esperado

Luego del compromiso, la jugadora Carla Ruz aseguró que si bien esperaban cerrar más arriba en las posiciones, su participación fue positiva. “Tenemos sentimientos encontrados. Vivir esto fue increíble, fue el último día. Estamos felices, queríamos tener podio, pero dimos pelea en cada partido. La gente nos puso las guerreras y el nombre nos queda super bien. Casi le damos vuelta el partido a Argentina. A nivel panamericano aun le falta a Chile. Hicimos un digno papel”, señaló en diálogo con radio ADN.

En esa línea, sostuvo que siente que la gente se identificó con lo que pasaba dentro de los márgenes de la cancha. “Lo que nos planteamos en la cancha se reflejó para el público. Al final uno se siente pagado con los elogios de la gente. Los resultados no se dan siempre, pero no nos dimos por vencidas, lo peleamos todo”, indicó.

“Hicimos un muy buen papel. Es una participación histórica. No logramos lo que queríamos pero levantamos la cabeza y luchamos por el honor”, agregó.

Finalmente, la deportista realizó un llamado a que la gente siga acercándose al vóleibol. “Con esto nos hemos dado cuenta de que el vóleibol es muy masivo. Yo lo sabía, porque se práctica en todo el país, pero no tiene la visibilidad que requiere. Espero que la efervescencia no sea solo por los Juegos Panamericanos. Ojalá todos se enteraran de las competencias. Me emocioné con la Arena llena, mientras cantábamos el himno”, cerró.