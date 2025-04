Chingotto y Galán se titulan campeones del Premier Padel de Chile sin jugar por el retiro de Stupaczuk y Lebrón

Era la final soñada para el Premier Padel de Santiago. La pareja dos del mundo, compuesta por Alejandro Galán y Federico Chingotto, frente a la número tres, de Juan Lebrón y Franco Stupaczuk. Eran justamente las dos duplas que protagonizaron la definición por el título hace poco más de una semana en Miami, con victoria para la Chingalan. Todo estaba pactado para este domingo, pero la lluvia que cayó en Santiago obligó a extender la espera de los fanáticos para este lunes. Sin embargo, a pocas horas del partido, la organización informaba que no habría final masculina. Stupa atraviesa por un fuerte cuadro febril que le impidió presentarse en San Carlos de Apoquindo.

Con estos acontecimientos, Galán y Chingotto festejaron su segundo título consecutivo en esta temporada y, a pesar de no jugar, se consolidan como una importante amenaza para los número uno, Agustín Tapia y Arturo Coello, restando aún buena parte del calendario 2025.

Chingotto y Galán tras su pase a la final, el sábado. Foto: Instagram Premier Padel Chile

En tanto, desde Premier Padel informaron los pasos que siguieron con Stupaczuk para tomar esta determinación: “Presenta un cuadro febril que ha sido evaluado a última hora junto al equipo médico del torneo. Tras dicha evaluación, y en común acuerdo con los servicios médicos, se ha determinado que Stupaczuk no está en condiciones de competir, por lo que se ha decidido cancelar la final masculina por motivos de salud y seguridad”.

Por su parte, el argentino, quien el sábado conversaba con El Deportivo y que declaraba su ilusión por seguir ganando en Chile, lamentó este término de torneo: “Me duele mucho no poder jugar hoy la final. He intentado recuperarme lo máximo posible, pero no estoy en condiciones de competir. Gracias al público chileno por el cariño y ojalá podamos volver pronto a luchar por otro título”.