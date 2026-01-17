SUSCRÍBETE POR $1100
    Choque de leones: los mundialistas Marruecos y Senegal definen al mejor de la Copa Africana de Naciones

    Este domingo, se juega la final del certamen entre dos potencias de su continente, que estarán en el próximo Mundial. Tanto los magrebíes, que son los locales, como los leones de Teranga aspiran a su segunda corona de la CAF. A un lado, Brahim Diaz. Por el otro, Sadio Mané.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Los mundialistas Marruecos y Senegal definen al campeón de la Copa Africana de Naciones.

    La actual edición de la Copa Africana de Naciones comenzó en 2025 y finalizará en 2026. Este domingo, se juega una final entre dos candidatos. Por antecedentes, resultados y nombres propios, Marruecos y Senegal asomaban entre los favoritos. Y en efecto, ambas escuadras se encontrarán para definir al campeón del continente. En el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de la ciudad de Rabat, con capacidad para casi 70 mil espectadores, se juega la final (a las 16.00 horas de Chile).

    Sea cual sea el resultado, el campeón sumará su segunda corona continental. La selección magrebí solo ha ganado una vez el cetro, en 1976. Esta es su mejor edición en más de dos décadas. Mientras que los leones de Teranga fueron monarcas en 2021 y además suman otras dos finales, en 2002 (cuando sorprendieron a todos en el Mundial de Corea-Japón) y 2019. Están lejos de Egipto, el más ganador de la Copa Africana, con siete estrellas.

    Los leones del Atlas ganaron el grupo A con 7 puntos, superando a Malí, Comoras y Zambia. En octavos de final venció por la mínima a Tanzania, mientras que en cuartos eliminó a Camerún. En semis, se exigió más de la cuenta para sacar del camino a Nigeria, en tanda de penales.

    Varios jugadores de Marruecos llegaron al torneo prometiendo ser figura, como Achraf Hakimi, Abde Ezzalzouli y Youssef En-Nesyri. No obstante, quien ha destacado con luces propias es Brahim Diaz. El jugador del Real Madrid, nacido en Málaga (su madre es española y su padre es marroquí) es el goleador de la Copa con cinco tantos.

    Por su parte, los senegaleses también ganaron su grupo (D) con 7 unidades, en una zona compartida con República Democrática del Congo, Benín y Botsuana. En octavos de final superó a Sudán, mientras que en cuartos dejó en el camino a Malí. Tanto en esta instancia como en semis, contra Egipto, el elenco liderado por Sadio Mané ganó por la mínima diferencia. A diferencia del anfitrión, Senegal no tiene a un artillero marcado. Cuatro futbolistas suman dos goles cada uno: Pape Gueye, Nicolas Jackson, Cherif Ndiaye y el mencionado Mané.

    Se citan en la final los elencos más valorizados del certamen, tomando como referencia los datos de Transfermarkt. La plantilla de Marruecos está cotizada en 435 millones de euros (505 millones de dólares). Su jugador más valioso es Achraf Hakimi, el afamado lateral del Paris Saint-Germain, con 80 millones de euros (US$ 93 millones).

    Por su parte, Senegal tiene un valor de 406 millones de la moneda europea (471 millones de dólares). El más valioso no es Mané. Son Iliman Ndiaye, del Everton inglés, y Nicolas Jackson, del Bayern Múnich, ambos con 45 millones de euros (US$ 52 millones). La Federación Senegalesa se quejó ante la CAF por deficiencias de organización y logística, y por falta de seguridad en su llegada a Rabat, para la final.

    Para los finalistas, la Copa Africana de Naciones ha servido también como una instancia de ensayo pensando en el Mundial. Marroquíes y senegaleses son dos de los representantes de la CAF en la Copa del Mundo de Norteamérica. Los leones del Atlas jugarán con Brasil, Haití y Escocia en el grupo C. A su vez, los leones de Teranga competirán en la zona I, ante Francia, Noruega y un rival a definir del playoff intercontinental (Bolivia, Surinam o Irak).

    Este sábado, Nigeria se quedó con el tercer lugar, tras superar a Egipto en tanda de penales (4-2), luego de empatar sin goles en el tiempo regular.

