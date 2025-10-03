SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Christian Garin saca adelante un extenuante partido y avanza a las semifinales del Challenger de Antofagasta

El tenista nacional superó en tres sets al libanés Hady Habib y se instaló entre los cuatro mejores. Tomás Barrios o el paraguayo Daniel Vallejo asoma como posibles rivales.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Christian Garin avanzó a las semifinales del Challenger 75 de Antofagasta.

Poco a poco, Christian Garin (125º) comienza a recuperar su mejor nivel. En el Dove Men+Care Challenger de Antofagasta, el tenista nacional sacó adelante un durísimo y extenuante partido frente al libanés Hady Habib (175º), al que superó por 7-6 (11), 1-6 y 6-3, en dos horas y 26 minutos.

El público que llenó la cancha central del Automóvil Club fue testigo de un partido muy estrecho. Gago sacó adelante una increíble primera manga, donde estuvo dos veces con quiebre abajo. Sin embargo, logró repuntar y llevar el parcial al tie break, en donde salvó tres puntos de set, para llevarse el desempate por 13-11.

El esfuerzo le pasó la cuenta al pupilo de Víctor Núñez, quien cedió su saque en dos ocasiones consecutivas, lo que terminó dándole una ventaja irremontable al jugador asiático, quien ganó por 6-1 el segundo set, en solo 32 minutos.

Después de ese lapsus, Garin volvió a engancharse en el partido y a sentir la pelota. Sus tiros recuperaron la profundidad y su rival comenzó a fallar. El nacido en Arica se puso 2-0, pero su adversario recuperó el break en el tercer juego. De ahí en más, todo se mantuvo parejo hasta el octavo game, donde el chileno quebró en la tercera oportunidad que se le presentó. Luego, no tuvo inconvenientes para cerrar la victoria con su saque.

Espera por Barrios

El triunfo le permite revalidar importantes unidades y seguir sumando en el ranking, ya que esto le permitirá regresar al grupo de los 120 mejores del mundo.

Su rival por el paso a la final saldrá del duelo entre Tomás Barrios (137º) y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (267º), que se está disputando a continuación.

Más sobre:TenisChallenger de AntofagastaDove Men+CareChristian GarinHady HabibTomás BarriosDaniel Vallejo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica

Fiscalía formalizará a notario de Santiago por millonaria falsificación de escrituras

Abogado cercano a Trump asume como número 2 del FMI

Presupuesto: diputados RN acusan al gobierno de “incumplir las metas fiscales” y advierten que estudian acciones constitucionales

Hamás dice que acepta liberar a los rehenes israelíes y busca cambios en el plan de paz de Trump para Gaza

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Fiscalía formalizará a notario de Santiago por millonaria falsificación de escrituras
Chile

Fiscalía formalizará a notario de Santiago por millonaria falsificación de escrituras

Presupuesto: diputados RN acusan al gobierno de “incumplir las metas fiscales” y advierten que estudian acciones constitucionales

Para fortalecer resguardo de zonas limítrofes: Comité de Coordinación Nacional de Fronteras sostiene su primera sesión

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica
Negocios

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica

Abogado cercano a Trump asume como número 2 del FMI

Ventas de autos repuntan y alcanzan su mayor nivel desde inicios de 2023

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”
Tendencias

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime en el Masters de Shanghái
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime en el Masters de Shanghái

Christian Garin saca adelante un extenuante partido y avanza a las semifinales del Challenger de Antofagasta

En vivo: Ucrania y Paraguay definen su futuro en el Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026
Cultura y entretención

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Hamás dice que acepta liberar a los rehenes israelíes y busca cambios en el plan de paz de Trump para Gaza
Mundo

Hamás dice que acepta liberar a los rehenes israelíes y busca cambios en el plan de paz de Trump para Gaza

EE.UU. ataca un “buque narcotraficante” frente a las costas de Venezuela y mata a cuatro personas

Russell Vought, el “bulldog” del MAGA que busca usar el cierre del gobierno para despedir a “miles” de empleados federales en EE.UU.

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más