Christian Garin saca adelante un extenuante partido y avanza a las semifinales del Challenger de Antofagasta

Poco a poco, Christian Garin (125º) comienza a recuperar su mejor nivel. En el Dove Men+Care Challenger de Antofagasta, el tenista nacional sacó adelante un durísimo y extenuante partido frente al libanés Hady Habib (175º), al que superó por 7-6 (11), 1-6 y 6-3, en dos horas y 26 minutos.

El público que llenó la cancha central del Automóvil Club fue testigo de un partido muy estrecho. Gago sacó adelante una increíble primera manga, donde estuvo dos veces con quiebre abajo. Sin embargo, logró repuntar y llevar el parcial al tie break, en donde salvó tres puntos de set, para llevarse el desempate por 13-11.

El esfuerzo le pasó la cuenta al pupilo de Víctor Núñez, quien cedió su saque en dos ocasiones consecutivas, lo que terminó dándole una ventaja irremontable al jugador asiático, quien ganó por 6-1 el segundo set, en solo 32 minutos.

Después de ese lapsus, Garin volvió a engancharse en el partido y a sentir la pelota. Sus tiros recuperaron la profundidad y su rival comenzó a fallar. El nacido en Arica se puso 2-0, pero su adversario recuperó el break en el tercer juego. De ahí en más, todo se mantuvo parejo hasta el octavo game, donde el chileno quebró en la tercera oportunidad que se le presentó. Luego, no tuvo inconvenientes para cerrar la victoria con su saque.

Espera por Barrios

El triunfo le permite revalidar importantes unidades y seguir sumando en el ranking, ya que esto le permitirá regresar al grupo de los 120 mejores del mundo.

Su rival por el paso a la final saldrá del duelo entre Tomás Barrios (137º) y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (267º), que se está disputando a continuación.