Claudio Bravo no se ve fuera del Mundial y revela detalles de su reconciliación con Arturo Vidal: “Nos potenciamos”

La selección chilena ya no está en competencia, pero sigue concentrada en un hotel de Santiago, por motivos sanitarios. Desde ahí, el capitán Claudio Bravo habló largamente de las sensaciones que le dejó el campeonato y los primeros partidos con Martín Lasarte como entrenador. Obviamente, su reconciliación pública con Arturo Vidal no quedó al margen.

En conversación con Radio ADN, primero recalcó que el equipo dio un giro a favor con el arribo del entrenador uruguayo, a quien conoce bien, pues trabajaron juntos en la Real Sociedad. “Nuestra idea era mostrar un Chile agresivo, recuperar el balón rápido, atacar siempre, eso que encantaba a la gente. Pero queramos o no el desgaste también te pasa la cuenta”, expresó. Según el portero del Betis, ese desgaste fue lo que conspiró contra el rendimiento del equipo ante Paraguay.

Un aspecto que de inmediato hace pensar en la edad de los jugadores más importantes del combinado nacional. ¿Le queda poco a la generación dorada? Bravo fue claro: “Yo cuando sienta que la selección me supera o que mi nivel no me alcanza para competir, voy a ser el primero en dar un paso al costado. Los más viejos tenemos esa sensación, de saber hasta cuándo tenemos que estar aquí o que podamos valernos en la cancha”.

El capitán agregó que hay jugadores “para rato” y que “cuando no podamos demostrar la valía que tenemos, estoy seguro que daremos un paso al costado”. Pero claro eso todavía no está cerca. En ese sentido, el jugador formado en Colo Colo aseguró que ni siquiera se le pasa por la mente no llegar a Qatar 2022. “No se me pasa por la cabeza que no vamos a ir al Mundial. Creo que las cosas van a marchar de buena manera”, sentenció.

El abrazo con el Rey Arturo

Claudio Bravo también entregó detalles de su acercamiento con Arturo Vidal, con quien estuvo largo tiempo distanciado después de que Chile no clasificó al Mundial de Rusia. El abrazo en Brasilia, que fue transmitido por las redes sociales de Mauricio Isla fue descrito por Lasarte como el mayor gol de su proceso hasta ahora.

“Nosotros ya habíamos hablado hace un tiempo, aunque no quisimos hacerlo público. Era un deseo de los muchachos que el tema quedara ahí y la gente lo pudiera ver”, expresó. El arquero reconoció que le hizo bien al grupo solucionar esta diferencia. “Lo dejamos claro hace mucho tiempo, aunque eso no implicaba que tuviéramos una convivencia normal dentro de la selección. Somos gente grande y asumimos las cargos que tenemos dentro del plantel”.

Finalmente, Bravo reconoció que la necesidad deportiva de la Roja supera cualquier conflicto personal. “Los que llevamos tiempo en esto sabemos cómo debemos funcionar, cómo debemos ayudar y siento que entre nosotros también nos potenciamos de muy buena manera”, expresó.