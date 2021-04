Claudio Bravo se destaca en el deslucido cero a cero entre Real Madrid y Betis

Real Madrid no tuvo los argumentos para alcanzar la punta. Se quedó en blanco frente a un Betis maduro y responsable que se cerró en los momentos precisos. Al final, salió un opaco empate sin goles, el quinto consecutivo para el cuadro del Ingeniero que pierde aire en su lucha por llegar al menos a la Europa League, pero que pasó a la historia como el único club que no ha recibido goles en la casa de los blancos en cuatro duelos consecutivos.

Y es que ambos rivales, al menos en el primer tiempo, no cumplieron las expectativas. La tupida lluvia que cayó en Madrid y una cancha que no permitía lujos condicionaron un partido pálido, donde ninguno de los dos equipos se animaba a tomar la iniciativa.

Un partido de trámite lento, muy friccionado en el medio y con muchos errores en la entrega. En ese desorden, los blancos fueron un poco más incisivos y bien pudieron irse en ventaja a los 25′, cuando el remate bajo de Karim Benzema fue contenido en segunda instancia por el chileno Claudio Bravo.

Porque el chileno se consagra como líder del equipo, no sólo por la seguridad que transmite a sus compañeros en el arco, si no también como primer habilitador en la sala rápida del cuadro bético. Así sucedió en el final del primer lapso, cuando un saque de más de 70 metros cayó en los pies de Emerson para que ganara la última línea, pero su centro no alcanzó a ser conectado por Borja Iglesias.

Solo un poco más

Sin embargo, el empate no servía a ninguno. A los blancos porque no les permitía alcanzar la línea del líder Atlético de Madrid y a los andaluces porque no sumaban de a tres en la apretada lucha por alcanzar las copas europeas.

Esa, precisamente, fue la premisa de ambos equipos en el segundo tiempo. Y aunque el campo no estaba para atrevimientos, el Madrid intentó derribar la resistencia del capitán de la Roja.

Primer con un remate furioso de Rodrygo que dio en el travesaño, a los 55′. Luego, un tiro desde fuera del área que ensayó Luka Modric -la especialidad de la casa- que encontró bien ubicado al meta chileno, quien la tiró al córner.

Al otro lado, Betis no podía tomar el balón con la atosigante presión de los locales, pero Iglesias tuvo una clara, pasado el cuarto de hora del segundo tiempo, aunque el meta Thibaut Courtois estuvo notable en el mano a manos.

Pero el marcador no se movió y el cuadro merengue quedó a dos puntos del Aleti, que enfrenta a Athletic ce Bilbao en uno de los duelos que cierra la fecha 33 de La Liga. Los verdiblancos sumaron 50 y son sextos, un punto más que Villarreal que se mide a Barcelona.