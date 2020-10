Clubes en picada contra la ANFP por nuevo formato de la Sudamericana

El nuevo formato de la Copa Sudamericana no les gustó para nada a los clubes chilenos. A diferencia de este año, en la próxima edición los cuatros representantes nacionales tendrán que eliminarse entre ellos antes de acceder a la fase de grupos. Se enfrentarán en llaves directas y solo los dos ganadores podrán seguir en competencia, mientras que Brasil y Argentina, por ejemplo, tendrán como mínimo a seis participantes en la zona grupal.

Para Victoriano Cerda, vicepresidente de Huachipato, club que participa de la Sudamericana 2020, este cambio de formato es un retroceso para el fútbol chileno, del cual responsabiliza en parte a la ANFP presidida por Pablo Milad. “Resulta increíble esto que ha ocurrido. Este año habemos cuatro equipos chilenos que pasamos la primera fase de la Copa Sudamericana, a la que se integrarán seis clubes brasileños y seis clubes argentinos. El próximo año, producto de la reforma realizada por la Conmebol y aprobada por la ANFP, habrá solo dos equipos chilenos que superarán la primera fase, mientras se mantienen inalterados los seis cupos que tiene Brasil y los seis que tiene Argentina”, advierte.

Unión Española coincide. “Me complica, en términos generales, que no haya por parte de la Conmebol más sentido de participación de los demás países. Quisiera saber qué pasa con los dirigentes chilenos. Me molesta bastante. Quiero saber si se les consideró o no, si participaron o no. Aquí, claramente, hay un perjuicio”, sostiene Luis Baquedano, gerente general hispano.

Deportes Antofagasta participó en la edición anterior. Actualmente, la buena campaña en el Torneo Nacional tiene a los Pumas en puestos de Sudamericana. Para su presidente, Jorge Sánchez, el nuevo sistema no es favorable. “Obviamente, este formato perjudica el fútbol chileno. Esta es una 'copa internacional’. Es insólito que se eliminen entre clubes de un mismo país”, reclama.

Lorenzo Antillo sigue la misma línea. “Es increíble. Nos quitaron dos cupos sin ningún asco, pero los brasileños y los argentinos mantienen los suyos. Eso es lo que más me molesta. Esto es un retroceso tremendo para Chile. Esto es reflejo de una pérdida de poder muy grande de Chile en la Conmebol. Nadie de la ANFP nos ha dado una explicación al respecto. Solo nos enteramos a través de una circular de la Conmebol enviada por la ANFP. Es poco peso y poco manejo. Esa deferencia que supuestamente iban a tener con los clubes no existe”, acusa el timonel de Audax Italiano, que también se encuentra participando de la actual Sudamericana.

Cerda también hace referencia a lo que considera un escaso poder de la ANFP en la Confederación Sudamericana. “El fútbol chileno tiene cada vez menos peso en la Conmebol y en el continente. Todos los avances que habían existido anteriormente se han borrado de un plumazo. Lo peor es que se nos comunica mediante una circular, como si esto fuera algo razonable o bueno para el fútbol chileno. Me parece que hay algunos imberbes que no logran entender lo lamentable que ha ocurrido aquí y pretenden presentar como avances retrocesos estrepitosos como el que aquí estamos presenciando”, dispara, con molestia.

“No sé si Chile tenga poco peso o no. Lo curioso es que este nuevo formato beneficia a Brasil y Argentina, pero para aprobarse debe haber tenido los votos de las demás federaciones”, expresa Sánchez, mandamás de Antofagasta.

Para Baquedano, los convulsionados meses que se han vivido a nivel político en la ANFP han dañado la influencia del fútbol chileno. “Creo con esta cuestión de los cambios de directorio hemos ido perdiendo fuerza. Este cambio de formato no debió haber pasado o al menos debió ser reconsiderado”, concluye el ejecutivo de Santa Laura.