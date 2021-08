Colo Colo discutirá en el directorio del jueves el fichaje de Fabián Orellana, la gran obsesión de Quinteros

Gustavo Quinteros clama por refuerzos. El entrenador de Colo Colo ha avisado en todos los tonos que, si quiere pelear por el título o una clasificación a la Copa Libertadores, necesita potenciar el plantel, sobre todo tras la salida de Esteban Paredes, Martín Rodríguez y Nicolás Blandi. “Los refuerzos ya deberían estar aquí”, dijo el técnico el sábado pasado. Sin embargo, la dirigencia se lo toma con calma y recién este jueves discutirá el fichaje de Fabián Orellana, uno de los mayores deseos del DT.

El delantero de 35 años fue acercado a los albos y es de todo el gusto del entrenador. Además, el todavía jugador del Valladolid tuvo un paso por las divisiones menores del Cacique para luego completar su proceso formativo en Audax Italiano. Además, ve con buenos ojos tener una revancha en Macul.

Internamente, Quinteros se ha preocupado de dejar en claro que el Histórico es su carta de ataque y espera que la mesa haga todo lo posible para satisfacer su deseo. De todos, el timonel Edmundo Valladares, advertía el domingo en El Deportivo que, en cualquier caso, se debe hacer todo con mucha responsabilidad. “Reforzarse en algunos puestos con jugadores de más edad y costo, muchos podrían entenderlo como contradictorio, pero no quiere decir que eso vaya en desmedro de un proyecto. Vamos a tomar cualquier decisión con responsabilidad y no nos vamos a gastar lo que no tenemos”, sostuvo.

Precisamente, la edad ha sido un tema, ya que al igual que en el caso de Marcelo Moreno Martins, no hay un consenso sobre su llegada, aunque no desconocen la calidad y versatilidad del exseleccionado chileno. Así, luego de varias horas de conversaciones, los miembros de la mesa acordaron llevar la discusión final para el directorio de este jueves, donde el DT podrá tener luces sobre lo que ocurrirá con una de sus peticiones más urgentes.

De todas formas, la regularidad que Orellana ha tenido en La Liga durante los últimos años lo hacen ser una opción más que atractiva para varios clubes en Europa y también para Universidad Católica, que también ha manifestado su interés con hacerse de los servicios del oriundo de San Joaquín.