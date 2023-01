Con cinco chilenos buscando el triunfo: hoy comienza en Puerto Rico el LAAC 2023, el major del golf amateur

Este jueves comienza en Río Grande, Puerto Rico, el torneo más esperado por los golfistas amateur del continente: el Latin American Championship 2023, que es considerado como el major de los aficionados, debido a sus grandes incentivos para quienes se queden con la gloria en el certamen. A saber, el ganador podrá clasificar al Masters de Augusta y al Abierto Británico, dos de los cuatro grandes del circuito profesional y al US Open amateur.

Chile, es uno de los países con más triunfos en el certamen. Matías Domínguez (2015), Toto Gana (2017) y Joaquín Niemann (2018) dejaron una huella con sus títulos, la que cinco jugadores nacionales quieren seguir. Entre ellos, Lukas Roessler, hermano de Gana, quien toma ese antecedente como algo favorable para su desempeño. “Es más un incentivo. Cuando Toto lo ganó no era el favorito y eso te demuestra que cualquiera puede ganarlo. Y si te lo propones, claro que se puede. Es una motivación. Él también me ayuda mucho, me empuja para adelante y lo único que quiere es que nos vaya bien”, relata.

Esta es su tercera experiencia en el certamen que este año se realizará en el Grand Reserve Golf Club. Y ya el año pasado terminó en el noveno lugar. Sus expectativas son altas, en ese sentido. “La cancha está increíble, en muy buenas condiciones. Hay que tener ojo con el viento, porque en la tarde se levanta harto. Lo más importante es aprovechar el día que jugamos en la mañana y después en la tarde tratar de tener un buen rendimiento. Eso va a ser clave”, destaca.

Actualmente, estudia business en Florida Gulf Coast en Ford Myers y ya tomó una decisión sobre su camino en la disciplina. “Ya tengo listo pensado hacerme profesional después de que termine la universidad. Siento que la universidad te aporta mucho a crecer como persona y como golfista y te da una ventaja para prepararte de la mejor forma para el profesionalismo”, expresa.

Para Juan Ignacio Basagoitía, este torneo es muy especial, ya que marcará un nuevo rumbo para él. “De este grupo, Martín (Cancino) y yo trabajamos. Hace un año estoy trabajando y he estado más dedicado a la pega, es una decisión más de vida. Yo voy de salida, probablemente sea mi último torneo jugando por Chile. Por ese lado viene mi motivación para poder cerrar de la mejor manera entre comillas mi carrera -porque uno nunca sabe cuando vuelve después- y jugando por Chile, que es lo que más me gusta. Han sido cerca de 10 años, he conocido un montón de países y mis mejores experiencias han sido jugando por esta camiseta”, adelanta.

Martín Cancino también decidió seguir siendo amateur. “Yo en mi caso trabajo hace cinco años en una empresa de arriendo y ventas de aviones privados en Miami”, cuenta. Eso sí, sus objetivos siempre apuntan a lo más alto. “Como es un campeonato individual, obviamente la expectativa es ganar el campeonato y uno tratar de hacer lo mejor posible. Y eso no cambia”, expresa. Y al igual que Roessler apunta: “Tenemos amigos muy cercanos que han ganado este campeonato y te hace sentir que es posible”.

Carrera universitaria

Por su parte, Martín León y Clemente Silva están radicados en Estados Unidos, donde han desarrollado una interesante carrera en el golf universitario. “Yo estoy en mi tercer año en la Universidad de Utah y venir a estos campeonatos no voy a decir un alivio, pero el jugar individual no es algo que se vea tanto en la universidad. Así que está semanita es buena para empezar la temporada”, dice el primero. “Me quedan dos años y medio. Tengo planeando graduarme en agosto y con los dos años que me quedan en la universidad sacar otra carrera. Yo estoy haciendo premedicina con énfasis en biología. Me gradúo en agosto y después de eso planeo tomar psicología que es una carrera que la puedo sacar en dos años”, agrega.

Mientras que Silva estudia en business en la Virginia Commonwealth University, donde cursa primer año. “La próxima semana entro a mi segundo semestre de business y estoy muy feliz. Es muy distinto a Chile, es estar jugando golf toda el día y al mismo tiempo representar a la universidad”, subraya.

En cuanto a las expectativas, el joven golfista siente que el torneo está muy abierto. “Cualquiera puede ganar, si estás acá es porque eres bueno para el golf. Cualquiera de los 108 jugadores, todos pueden tener una buena semana y ganar. Si juegas bien al golf, puedes tener una chance clara”, plantea.

Mientras que León complementa: “La cancha está muy buena, los greens blandos y el fairway también. Entonces, hay hoyos que se hacen largos, incluso tirando drives desde el tee, pero los greens están rodando bien. Lo importante va a ser calcular el viento. Sobre todo, mucho fierro largo. El viento va a ser clave esta semana”.