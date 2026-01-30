Con el foco en jugadores de Segunda División: el Sifup lanza fondo de apoyo para emprendimientos de futbolistas

Con foco en jugadores de Segunda División: el Sifup lanza fondo de apoyo para emprendimientos de futbolistas.

El Sifup anunció la creación del Programa de Apoyo Económico a Emprendimientos de Futbolistas, una iniciativa orientada a respaldar proyectos y pymes lideradas por jugadores en actividad.

El programa considera la entrega de apoyo económico directo a socios del ente gremial que cuenten con un emprendimiento en funcionamiento o con un proyecto en etapa de desarrollo. La iniciativa busca promover la formalización, sostenibilidad y proyección de estos negocios, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

Para su primer año de funcionamiento, el fondo contará con un presupuesto de $20 millones, que será distribuido entre 10 proyectos seleccionados mediante convocatoria. Podrán postular futbolistas de Primera División, Primera B y Segunda División. Los recursos estarán destinados a capital de trabajo, adquisición de herramientas o maquinaria, innovación, marketing, capacitación, asesorías técnicas y procesos de formalización legal o tributaria.

Las postulaciones serán evaluadas por un comité designado por el sindicato, que considerará criterios como viabilidad, impacto, pertinencia y compromiso de los postulantes. Además, el programa contempla instancias de acompañamiento y seguimiento técnico y financiero, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los proyectos seleccionados y compartir experiencias dentro del gremio.

Del total de beneficiados, cinco corresponderán a jugadores de Segunda División, tres a Primera B y dos a Primera División. Según explicó el presidente del Sifup, Luis Marín, la distribución responde a las distintas realidades económicas que enfrentan los futbolistas en el país, con un énfasis en quienes presentan mayores niveles de incertidumbre laboral.

“Este programa nace desde una convicción muy clara. El Sifup debe acompañar a los futbolistas durante toda su carrera y también en el proceso de transición hacia nuevas etapas laborales. Queremos entregar herramientas reales que permitan a nuestros socios desarrollar emprendimientos sostenibles, generar ingresos y proyectar su futuro con mayor seguridad para ellos y sus familias”, señaló el presidente del Sifup.

“Lo pensamos así porque es evidente que nuestros compañeros de Segunda División viven una realidad más compleja, con mayor incertidumbre laboral, por lo que centramos este beneficio hacia ellos”, agregó.