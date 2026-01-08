A partir de este año, el fútbol chileno tendrá cuatro torneos. A la Liga de Primera, la Copa Chile y la Supercopa, los que se disputaban hasta 2025, se sumará la Copa de la Liga, el certamen que comenzó a fraguarse el año pasado y que cumple con dos objetivos fundamentales. En el plano deportivo, incrementar la cantidad de partidos que disputan los futbolistas nacionales, pensando en elevar el nivel de la Selección. En el económico, probablemente el más relevante para este caso, el de aumentar la oferta de encuentros para saldar la deuda con TNT Sports, el socio estratégico de la ANFP.

Este miércoles, el Consejo de Presidentes, la máxima instancia del fútbol nacional se reunirá para un trámite decisivo: la aprobación de las bases de la competencia. Cada timonel tiene en su poder el borrador de las reglas del campeonato. En la sesión que se realizará en la sede de la ANFP, en Quilín, se discutirán los últimos ajustes y se someterá a votación. La discusión se asume álgida.

Con los grupos en discusión: Consejo de Presidentes vota el formato de la nueva Copa de la Liga

La Copa de la Liga la disputarán los 16 clubes que integran la Primera División. Se distribuirán en cuatro grupos. Los cabezas de serie fueron determinados según la ubicación en la última versión de la Liga de Primera. Es decir, Coquimbo Unido, que se quedó con el título en una notable campaña, Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile encabezan cada lote. La novedad, en ese sentido, será la presencia de Universidad de Concepción y Deportes Concepción, las escuadras que consiguieron el ascenso desde la Primera B.

El grupo A está encabezado por los piratas y lo completan Colo Colo, Unión La Calera y Deportes Concepción. En el B, con la UC al frente, aparecen Cobresal, Limache y Universidad de Concepción. El C, con O’Higgins como cabeza de serie, lo componen, también, Palestino, Ñublense y Everton. El D, en tanto, luce a la U, Audax Italiano, Huachipato y Deportes La Serena.

Coquimbo Unido es el primer cabeza de serie, como campeón de la Liga de Primera (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Sin embargo, no todos quedaron conformes con el criterio que se utilizó para la propuesta de los grupos. La consideran desequilibrada y alegan que ese factor puede atentar contra el atractivo del certamen. En ese contexto, un sector pugnará por un sistema de distribución ‘serpenteada’ de los equipos, manteniendo los cuatro cabezas de serie, pero ordenando a la inversa la escuadras que ocuparán la primera fila y así sucesivamente hasta completar la figura.

Otro elemento clave será el alcance que tendrán las primeras bases de la competencia. La idea es que queden escritas ‘en piedra’. Es decir que no se muevan en las próximas ediciones del certamen. Esto para evitar que en lo sucesivo puedan ‘acomodarse’ convenientemente.

Final única

Cada grupo arrojará un semifinalista. El ganador del grupo A se medirá con el que se adjudique el D. En la otra llave chocarán quienes se imponen en los lotes B y C. Esa instancia se disputará en encuentros de ida y vuelta.

Mientras, la gran final será a partido único, aunque no está establecida la sede en que se disputará, principalmente porque depende de la combinación de escuadras que se dé y de las razones de seguridad que, eventualmente, puedan esgrimirse en ese sentido. Ese factor se ha transformado en el más incierto en partidos de esta naturaleza. Basta recordar el caso de la Supercopa del año pasado, que la U le ganó a Colo Colo después de meses de postergaciones por la negativa de las autoridades en distintas regiones a recibir el encuentro.

En términos generales, la reglamentación replica la que rige a las otras competencias futbolísticas del país. Por ejemplo, en el caso de los juveniles: será exigible la presencia en la planilla de juego de uno nacido a partir del 1 de enero de 2005 y otro nacido a partir de la misma fecha del año siguiente.

De hecho, se replicará la disposición que permite llevar a la banca un máximo de nueve jugadores, otra medida que apunta a aumentar la experiencia de los valores jóvenes tanto en el campo de juego como en las obligaciones que conlleva convertirse en un profesional de la actividad. Es la denominada ley Tiago Nunes. El entonces técnico de Universidad Católica propuso emular el número de sustitutos a los que se emplean en las competencias internacionales, lo que abrió una intensa discusión respecto de los costos y los beneficios de la medida.

O'Higgins, uno de los cabezas de serie del torneo. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

El premio mayor

El club que se quede con el torneo no solo será el primero en inscribir su nombre en el trofeo, que podrá lucir por un tiempo, aunque deberá devolverlo y recibirá una réplica a cambio, el sistema que se aplica en todos eventos del fútbol nacional.

Igual de relevante es el estímulo deportivo: además de asegurar un cupo en el cuadrangular que definirá al ganador de la Supercopa, obtendrá un espacio en la Copa Libertadores de 2027, a la que asistirá en condición de Chile 3.

Ahí hay una situación significativa: ese lugar se le asignaba al monarca de la Copa Chile. El cambio abrió un flanco inesperado: la molestia de Coca Cola, el patrocinador del tradicional certamen, que sintió que el prestigio del torneo que apoya se ve menoscabado.