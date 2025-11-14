OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Con miras en su partido ante la Roja: Perú es goleado por el colista del fútbol ruso

    El elenco bicolor empató con la selección de Rusia a mitad de semana y ahora jugó otro amistoso de entrenamiento.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Con miras en su partido ante la Roja: Perú es goleado por el colista del fútbol ruso.

    La Roja enfrenta este sábado a Rusia, a las 12 horas, y el próximo martes a Perú, a las 14 horas. El elenco bicolor, por su parte, ya jugó ante la selección europea, el miércoles, y el resultado fue un empate 1-1.

    Luego, los dirigidos por Manuel Barreto se han mantenido entrenando en Sochi y este viernes tuvieron un amistoso de práctica ante el club local. El marcador, eso sí, terminó en un expresivo 5-1 para el combinado de la Liga Premier rusa, donde es colista junto al Nizhny Novgorod, con ocho unidades cada uno. Fue un duelo de tres tiempos de 25 minutos.

    El único gol de Perú fue anotado por Francesco Andrealli. En el duelo, el DT peruano aprovechó de alinear tres formaciones para probar nombres que no han tenido continuidad.

    Primero jugó con Diego Romero, Carlos Cabello, Fabio Gruber, Luis Abram, Cristian Carbajal, Jesús Castillo, Piero Quispe, Jhonny Vidales, Bryan Reyna, Yordy Reyna y Kevin Quevedo.

    Después dio paso a Diego Enríquez por Romero, Jesús Pretell por Castillo, Rafael Guzmán por Abram, Francesco Andrealli por Reyna y Piero Cari por Quevedo. Y finalmente ingresaron César Bautista por Enríquez, Philipp Eisele por Cabello, Martín Távara por Quispe, Jair Moretti por Vidales, Kenji Cabrera por Reyna y Álex Valera por Gruber. En el PFC Sochi no estuvo Ignacio Saavedra, quien está concentrado con la Roja.

    En Perú apuestan a un cambio generacional. “La selección nacional está abierta a los nuevos jugadores que juegan en Perú, a aquellos que están dispuestos a darlo todo, a subir al ataque y a atacar. Deben tener prioridad”, dijo Barreto durante los últimos días.

    “La idea de venir acá (a Rusia) y aprovechar esta oportunidad, jugar con el rival del nivel que hemos enfrentado, es que esos jugadores que juegan en el Perú puedan tener la oportunidad de emigrar, ya sea a Norteamérica, Centroamérica o Europa. Esa es nuestra idea”, remarcó.

