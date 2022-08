Con Mito y Niemann, pero sin los rebeldes del LIV Golf: los detalles de los playoffs del PGA

Como es costumbre, el año golfístico del PGA se termina con la esperada postemporda, una serie de tres eventos donde comienzan los mejores 125 jugadores de la temporada y en donde solo finalizan 30. En ese primer grupo se encuentran Mito Pereira y Joaquín Niemann, quienes este jueves saldrán a la cancha en St Jude, el primer torneo de estos playoffs.

Un certamen que también estará en el ojo del huracán y es que el fantasma del LIV Golf sigue dando vueltas (de forma inevitable) sobre el universo del PGA. Tras la confirmación de una demanda de 10 jugadores (Carlos Ortiz se retiró finalmente) de la liga saudí en contra del tour estadounidense por “violar las normas antimonopolio”, ahora se supo que tres de estos jugadores recurrieron a un tribunal en California para poder disputar estos playoffs, luego de que el Tour los catalogara como jugadores no elegibles, pese a tener los puntos necesarios para ingresar dentro de los mejores 125 del año.

Se trata de Talor Gooch, Matt Jones y Hudson Swafford, quienes comparecieron ante una jueza reclamando que perderse este evento tendría un daño económico irreparable. Algo que la magistrada no aceptó, dejando sin efecto la solicitud de los rebeldes, quienes finalmente no estarán en Memphis. Cabe recordar que el resto de los jugadores del LIV o no consiguieron los puntos para entrar al evento o renunciaron a su tarjeta en el PGA, por lo que ya no forman parte de los eventos de este.

¿Qué son los playoffs?

La postemporada del PGA es una serie de tres certámenes, los cuales buscan dar con el ganador de la FedEx Cup, el torneo final del Tour y el que entrega 18 millones de dólares. La gracia de estos, es que los torneos son eliminatorios, ya que en el primer comienzan 125 golfistas y al último solo llegan 30.

Por ejemplo tras el evento de Memphis, se disputará el BMW Championship en donde el grupo ya se reducirá a 70 jugadores, siempre influenciado por el ranking a los que los golfistas lleguen al evento. Eso hace que Niemann (20° en el ranking FedEx) y Mito (38°) ya estén clasificados a este segundo torneo.

La situación para el tercer torneo ya será diferente, porque ninguno de los dos chilenos tienen asegurada su presencia. Para poder entrar al TOUR Championship, Joaquín necesita superar el corte, mientras que el oriundo de Pirque deberá sumar buenas actuaciones en los primeros dos torneos, para poder escalar lugares en la clasificación FedEx.

Una clasificación al último evento del año es un premio ansiado por cualquier golfista del PGA, ya que estar entre los 30 participantes del TOUR Championship asegura premios tremendos, no solo monetarios, sino que principalmente a nivel deportivo. Asegurar tu presencia en el torneo que se disputa en Atlanta te permite recibir invitación para los cuatro majors de 2023 y para la mayoría de los eventos del circuito.

Los chilenos parten como protagonistas

Tanto Joaco como Mito arrancan los playoffs como los emblemas del golf sudamericano, siendo los dos mejor posicionados dentro del grupo de cinco latinos que lograron llegar a esta instancia. Sebastián Muñoz (Colombia), Emiliano Grillo (Argentina) y Jhonattan Vegas (Venezuela), son los nombres que completan la comitiva.

Y Niemann es el líder del grupo. Si uno analiza la temporada del chileno, quien consiguió una victoria en el Genesis Invitational, la consistencia fue su gran arma durante este 21/22. Arrancó en la posición 79 de la lista y en febrero alcanzó la séptima posición del ranking clasificatorio para los playoffs. Desde ahí solo se movió entre los 20 mejores, logrando mantener esa posición en los últimos tres meses.

Mito por otra parte arrancó en el tercer puesto del ranking FedEx, pero fue bajando hasta llegar al 45 en abril. Desde ahí volvió a subir tras su fantástico PGA Championship para quedar finalmente en el puesto 38 de la lista. De los 28 rookies (jugadores que viven su primera temporada en el Tour) que llegaron hasta los playoffs, el golfista nacional es el cuarto con mejor clasificación. Por eso las expectativas son totales.

Mito saldrá este jueves a las 13:44 de Chile, acompañado por Keith Mitchell y Sahith Theegala, mientras que Niemann jugará su primer hoyo en St Jude a las 08:48 de la mañana (horario nacional). Al lado de él tendrá a Viktor Hovland y JT Poston.